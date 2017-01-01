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    Консул в Москві з'ясовує обставини затримання українського журналіста

    • Сьогодні, 20:35
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    Роман Цимбалюк
    Фото: УНІАН
    Роман Цимбалюк

    Російські силовики забрали у Романа Цимбалюка його документи

    Українські дипломати в Москві з'ясовують обставини затримання журналіста УНІАН в Росії Романа Цимбалюка. Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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    «Мені відома ця інформація. Консул перевіряє цю інформацію. Я, як тільки матиму офіційне підтвердження, одразу ж поінформую», - сказав Кирилич.

    Нагадаємо, сьогодні у Москві російські правоохоронці затримали спецкореспондента УНІАН Романа Цимбалюка. Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи. Як повідомив сам журналіст, його затримали після того, як він записав інтерв'ю з аспірантом історичного факультету МДУ Захаром Сарапуловим, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив прапор України.

    «Після того як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція, почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили до відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - повідомив Цимбалюк.

    Журналіст заявляє про безпідставність затримання. «За російським законодавством, вони не мали право нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - додав він.
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