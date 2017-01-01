Затриманий у Польщі австрієць воював у АТО на боці України

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Затриманого підозрюють у «воєнних злочинах проти осіб»

Злочини могли бути скоєні під час бойових дій за Донецький аеропорт Затриманий на польсько-українському кордоні поблизу Дорогуська

25-річний громадянин Австрії, за даними австрійських правоохоронців, воював на Донбасі на українському боці. Про це заявив речник прокуратури міста Вінер-Нойштадт Еріх Габіцль, передає DW. Зазначено, що прокуратура Вінер-Нойштадта підозрює затриманого у вбивствах супротивників українських військових на Донбасі – «ворожих солдатів, які здалися», а також цивільних.

Речник прокуратури Габіцль уточнив, що злочини могли бути скоєні під час бойових дій за Донецький аеропорт. При цьому в міністерстві внутрішніх справ Австрії підтвердили, що затриманого підозрюють у «воєнних злочинах проти осіб». В австрійській прокуратурі наголосили, що затриманий брав участь у бойових діях «на українському боці». За словами Габіцля, проти затриманого чоловіка триває ще одне розслідування у зв'язку з імовірним порушенням закону про наркотичні речовини, однак ордер на арешт було видано саме через підозру в скоєнні воєнних злочинів.

Нагадаємо, австрійця затримали увечері 28 квітня на прикордонному пункті пропуску під час спроби потрапити з Польщі до України. Затриманий очікує на здійснення юридичних процедур, які уможливлять його екстрадицію до Австрії.