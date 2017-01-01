Затриманому напередодні судді Солом’янського райсуду Києва повідомили про підозру

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Грошові кошти, вилучені під час обшуку автівки

Підозру отримав також співучасник судді

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру судді Солом’янського райсуду міста Києва, затриманому «на гарячому» при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 22 тис. дол. США, заявили у профільному відомстві.

Суддю підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15; ч.4 ст. 27; ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; закінчений замах до підбурювання на пропозицію і надання неправомірної вигоди службовій особі, за попередньою змовою групою осіб, за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади).

Також сьогодні повідомлено про підозру й співучаснику судді, яким виявився помічник адвоката.

Як відомо, про затримання судді Солом'янського райсуду міста Києва та директора адвокатського бюро стало відомо ввечері 26 січня. ЗМІ повідомляли, що зазначеним суддею є Сергій Зінченко, а посередником в оборудці був директор адвокатського бюро ПМ і Компанія Віталій Холоденко.