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    Затриману біля окупованого Криму правозахисницю Скрипник росіяни везуть до Армянська

    • Сьогодні, 16:19
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    <em><span>Ольга Скрипник</span></em>
    Ольга Скрипник

    Ольгу Скрипник затримали в буферній зоні на Каланчаку, коли вона пішла моніторити пункт пропуску

    Правозахисницю Ольгу Скрипник, яку російські силовики затримали 13 березня у пункті пропуску «Каланчак» на адмінкордоні окупованого Криму і материкової України, везуть до Армянська для складання протоколу.

    Про це повідомляють Крим.Реалії.

    «Там (на адмінкордоні. – Ред.) немає покажчиків, вони потрапили в зону російського контролю. До них підійшли, затримали і зараз везуть для складання протоколу до Армянська за те, що перетнули кордон», – сказав правозахисник Віссаріон Асєєв.

    Ольга Скрипник – правозахисниця, координатор Кримської правозахисної групи, працює в Центрі цивільної просвіти «Альменда». Після анексії Криму переїхала з Ялти на материкову Україну.

    Крім того, Ольга Скрипник збирала доказову базу для позову України до Міжнародного суду ООН проти Росії.

    Як повідомлялося, на кордоні між окупованим Кримом і Херсонською областю Федеральна служба безпеки Росії затримала двох активістів правозахисної організації Crimean Human Rights Group – Ольгу Скрипник і Володимира Чекригіна.

    З переходом Криму під контроль Росії ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів, відбуваються затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

    Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.

    Нагадаємо, сьогодні першого заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова викликали до Центру протидії екстремізму в Сімферополі.

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