Завтра Рада розгляне призначення аудитора НАБУ

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В зал планується винести дві кадидатури - Найджела Брауна та Роберта Сторча

Верховна Рада України завтра, 21 березня 2017 року, розгляне питання призначення аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це за підсумками засідання фракції БПП повідомив журналістам заступник голови фракції Ігор Кононенко.

«Завтра планується це питання (призначення аудитора НАБУ, - ред.) розглядати в порядку денному. По крайній мірі про це наголосив спікер», - сказав Кононенко.

За словами депутата, в зал планується винести дві кадидатури - Найджела Брауна та Роберта Сторча.

«Потрібно визначитись, проголосувати. Якщо одна з кандидатур набере 226 голосів, то питання буле вирішено. Якщо ні, то тоді антикорупційний комітет має запропонувати інші кандидатури», - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 березня 2017 року Кабінет міністрів України розпочав відбір кандидата в незалежну комісію з аудиту НАБУ.

Сьогодні представники громадських організацій провели акцію під стінами Ради у вигляді театралізованої постановки, де мультиплікаційні герої виступили у ролі охочих стати аудиторами НАБУ.