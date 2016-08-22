Завтра суд розгляне клопотання про обрання арешту для олігарха-втікача Курченка

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Адвокат зазначив, що кримінальне провадження щодо Курченка з військової прокуратури передано до Головного слідчого управління ГПУ

Печерський районний суд Києва завтра розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для бізнесмена Сергія Курченка.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат Юрій Сухов.

«Завтра в Печерському суді починається епопея обрання втретє міри запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно Курченка С.В.», – написав він.

Сухов повідомив, що перші два рішення про обрання запобіжного заходу для Курченка апеляційний суд скасував.

Адвокат також зазначив, що кримінальне провадження щодо Курченка з військової прокуратури передано до Головного слідчого управління ГПУ.

Нагадаємо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року про дозвіл на затримання та під варту Сергія Курченка, якого підозрюють у вчинені тяжких злочиній в банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.

Раніше Печерський суд роз'яснив, що після його затримання і не пізніше ніж через 48 годин з моменту доставки до місця кримінального провадження суд має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу.

Як стверджує слідство, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко і бізнесмен Сергій Курченко завдали Україні 198 млрд гривень збитків. Сам Сергій Курченко після Евромайдану виїхав в Росію.

У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук. У березні 2014 року Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ - акціонерних товариств Укргазвидобування, Чорноморнафтогаз та Укрнафта.

У березні цього року стосовно Курченка було складено повідомлення про підозру «як керівника злочинної організації, яка протягом 2013 року і початку 2014 скоїла тяжкі і особливо тяжкі злочини у банківській галузі».

Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що сподівається на прискоренняправоохоронцями розслідувань кримінальних проваджень, відкритих щодо Курченка.