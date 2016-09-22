Жебрівський назвав причини, які заваджають освоєнню коштів на Донбасі
- Сьогодні, 01:38
-
Розсилка
Донецька і Луганська області отримали майже 4 мільярди гривень на фінансування інфраструктурних проектів,
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що бюрократичні процедури є однією з причин, які заважають освоєнню коштів на відновлення зруйнованої інфраструктури в області.
Про це Жебрівський сказав у коментарі DW.
«Насправді ці гроші були зараховані на спецфонди обласного бюджету тільки в кінці липня 2016 року. Перелік об’єктів був затверджений на бюджетному комітеті Верховної Ради у вересні. Потім ми почали експертизу проектів, проведення їх через систему Prozorro для визначення проектувальників, забудовників», – розповів Жебрівський.
За його оцінками, від ідеї відновлення якогось об’єкта до початку робіт повинно пройти мінімум сім з половиною місяців.
Нинішню зупинку у використанні коштів Жебрівський також пояснив «традиційним блокуванням рахунків» Держказначейством.
«Є проблема і з будівельними організаціями, оскільки нормальних – з механізмами, виконробами, інженерами – у нас 10-15 відсотків від потреби. По деяких проектах ми оголошуємо торги два-три рази. Буває, що з’являється один учасник, і тоді, за законом, торги не можуть бути оголошені. Буває, що взагалі нікого немає», – додав Жебрівський.
Донецька і Луганська області отримали майже 4 мільярди гривень на фінансування інфраструктурних проектів, 2,8 млрд грн заплановано використовувати для відновлення об’єктів в Донецькій області.
Джерело: DW