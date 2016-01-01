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    Хорватський варіант деокупаціі Донбасу неминучий - Жебрівський

    • Сьогодні, 19:41
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    Павло Жебрівський
    Павло Жебрівський

    Ще півроку тому Жебрівський був менш песимістичний і виступав виключно за мирний шлях розвитку подій

    Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає неминучим хорватський варіант деокупаціі Донбасу. Про це він сказав на прес-конференції в Краматорську, повідомляє «Остров».

    Жебрівський зазначив, що не є великим оптимістом у питанні швидкого звільнення тимчасово непідконтрольних територій.

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    «Я не є таким оптимістом. Росіяни поставили все на паузу. Чекають, яку позицію займе (обраний президент США. - Ред.) Трамп», - сказав він, підкресливши, що Україна в жодному разі не готова поступатися своїми території.

    За його словами, зараз потрібно облаштовувати підконтрольну Україні територію Донбасу, приділяти увагу учасникам переговорів для тиску на Росію і займатися подальшим будівництвом армії.

    «Ми прийдемо, врешті-решт, до хорватського варіанту», - сказав губернатор, маючи на увазі, що можливий саме силовий шлях повернення непідконтрольних територій.

    Показово, що ще півроку тому Жебрівський був менш песимістичний і виступав виключно за мирний шлях розвитку подій.

    Як відомо, у 1995 році Хорватія після двох вдалих військових операцій «Блискавка» і «Буря» змусила бунтівну Сербську країну до підписання Ердутської угоди, за якою невизнана республіка за допомогою ООН була мирно інтегрована в Хорватію в 1998 році.

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