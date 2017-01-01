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    Окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки: є загиблі (оновлено)

    • Сьогодні, 20:04
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    Авдіївка
    Авдіївка

    Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, у результаті обстрілу є ще один поранений

    Російсько-окупаційні війська обстріляли житлові квартали приватного сектору в Авдіївці. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    За його даними, обстріл стався о-пів на восьму вечора.

    «У районі вулиці Сопронова снаряд потрапив у подвір'я житлового будинку. Загинули три жінки і один чоловік. Ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізовано», - йдеться у повідомленні Жебрівського у Facebook.

    Як повідомила речниця поліції Донеччини Наталія Шиман, снаряд потрапив на подвір'я будинку 53 по вул. Піонерській. В цей момент на вулиці знаходились власники будинку та їх гості. Від обстрілу дивом не постраждали двоє дітей, які теж були неподалік епіцентру вибуху. Вони залишились сиротами і знаходяться під захистом поліцейських.

    Особи загиблих уточнюються. Слідчого-оперативна група документує наслідки артудару.

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    Окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки: є загиблі (оновлено)
    Окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки: є загиблі (оновлено)
    Окупанти обстріляли житлові квартали Авдіївки: є загиблі (оновлено)
    Фото: Natalya Shiman / Facebook

    Нагадаємо, на початку травня російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Авдіївку, у результаті чого дві мирні мешканки міста отримали поранення.

    Як повідомляв «Главком», 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхнеторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка. Повністю роботу станції було відновлено лише 7 травня

    Павло Жебрівський обстріл
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