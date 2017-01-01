Жебрівський скасував святкування Дня Європи після обстрілу Авдіївки

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Павло Жебрівський

Святкові заходи, скасовані через обстріл Авдіївки, планувалося провести в Покровському

Через обстріл Авдіївки Донецької області в неділю, 14 травня, скасовані заплановані раніше святкові заходи до Дня Європи.

Про це заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у своєму Facebook.

Повідомляється, що святкові заходи з нагоди Дня Європи повинні були пройти в місті Покровському.

«У зв'язку із загибеллю мирних жителів в Авдіївці, прийняв рішення про скасування святкування Дня Європи, яке має відбутися завтра у Покровську», - написав Жебрівський.

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті обстрілу суботнього.

«Горіти люто в пеклі Путіну і його наймитам за їхню кровожерство і жадобу біснуватої «імперії», - заявив глава ДонВГА.

Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

Ввечері у суботу бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.