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    Жебрівський скасував святкування Дня Європи після обстрілу Авдіївки

    • Сьогодні, 06:42
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    Павло Жебрівський
    Павло Жебрівський

    Святкові заходи, скасовані через обстріл Авдіївки, планувалося провести в Покровському

    Через обстріл Авдіївки Донецької області в неділю, 14 травня, скасовані заплановані раніше святкові заходи до Дня Європи.

    Про це заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у своєму Facebook.

    Повідомляється, що святкові заходи з нагоди Дня Європи повинні були пройти в місті Покровському.

    «У зв'язку із загибеллю мирних жителів в Авдіївці, прийняв рішення про скасування святкування Дня Європи, яке має відбутися завтра у Покровську», - написав Жебрівський.

    Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті обстрілу суботнього.

    «Горіти люто в пеклі Путіну і його наймитам за їхню кровожерство і жадобу біснуватої «імперії», - заявив глава ДонВГА.

    Як відомо, через трагедію в Авдіївці президент Петро Порошенко скасував візит на фінал пісенного конкурсу Євробачення в Києві.

    Ввечері у суботу бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.

    Євробачення обстріл Авдіївка
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