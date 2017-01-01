  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко скасував візит на фінал «Євробачення» через трагедію в Авдіївці

    • Сьогодні, 22:15
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Порошенко разом з дружиною планували бути присутнім на фіналі конкурсу і запросили воїнів АТО

    Президент України Петро Порошенко через події в Авдіївці, де сьогодні загинули четверо місцевих жителів, скасував виступ в МВЦ перед фіналом пісенного конкурсу Євробачення. Про це журналістам повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголк.

    Главу держави ввечері чекали журналісти, однак Порошенко на території МВЦ не з'явився.

    Пізніше на сторінці у Facebook Порошенко уточнив, що скасував візит на фінал конкурсу.

    «Ми планували разом з Мариною бути присутнім на фіналі конкурсу і запросили наших воїнів і людей з інвалідністю вболівати за Україну разом. Однак через обстріл Авдіївки і загибель мирних жителів, я прийняв рішення скасувати перебування на фіналі Євробачення», - йдеться в повідомленні на сторінці президента.

    Раніше повідомлялося про намір президента відвідати фінал пісенного конкурсу.

    Ввечері у суботі бойовики «ДНР» обстріляли стару частину міста Авдіївка, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, одного важко поранено.

    У Києві сьогодні, 13 травня, о 22:00 розпочався фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу.

    Глядачі «Євробачення» пісенного конкурсу зможуть проголосувати за виконавця, який припав їм до душі. Голосування буде проводитись за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону. 

    Нагадаємо, став відомий порядок виступів конкурсантів на фіналі «Євробачення-2017».

    АТО Євробачення ДНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ