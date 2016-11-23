Жорстокого злочинця, який зґвалтував дитину та вбив її матір, засудили до довічного ув’язнення

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Злочинець раніше уже був судимий за скоєння зґвалтування та відбув покарання у місцях несвободи

За принципової позиції Миколаївської місцевої прокуратури №1 за убивство молодої жінки та зґвалтування її малолітньої доньки мешканця міста Миколаєва засуджено до довічного позбавлення волі, повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

Так у березні 2016 року чоловік 1968 року народження, запросив до орендованої квартири по вул. Пограничній у місті Миколаєві свою колишню співмешканку 1985 року народження та її 7-річну доньку.

У ході конфлікту, що виник на побутовому підґрунті «нелюд», будучи у стані алкогольного сп’яніння, спочатку убив жінку, а потім, з метою приховати цей злочин, намагався убити і її доньку, але не довів свій умисел до кінця, так як дівчинка прикинулася мертвою.

У подальшому злочинець зрозумівши, що дівчинка жива, передумав її убивати та зґвалтував її.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що указаний злочинець раніше уже був судимий за скоєння зґвалтування та відбув покарання у місцях несвободи.

Незважаючи на те, що під час судового розгляду зловмисник свою провину у скоєних злочинах не визнав, державним обвинуваченням, на підставі зібраних доказів, її доведено у повному обсязі та орієнтовано суд на призначення злочинцю максимальної міри покарання – довічного позбавлення волі.

Підтримавши принципову позицію прокурора, 09.03.2017 колегією суддів Заводського районного суду м. Миколаєва вказану особу визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю), ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 2, 9, 13 ч. 2 ст. 115 закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, малолітньої дитини з метою приховання іншого злочину, вчинене особою яка раніше вчинила умисне вбивство), ч. 3 ст. 153 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану щодо малолітньої) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої) Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.