Журналіст Микола Семена: Преса в Криму повністю деградована. Там винятково вихваляння, досягнення, «пабєди»

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Журналіст Микола Семена

Переслідування кримських татар і журналістів впливає на те, що люди втрачають оптимізм, - заявив кримський журналіст

Кримський журналіст Микола Семена, обвинувачений окупантами у закликах до порушення територіальної цілісності РФ, в інтерв’ю «Главкому» заявив, що попри запит жителів Криму на повноту інформації і на її адекватність, преса на окупованому півострові наразі перебуває у стані деградації. За його спостереженнями, люди цікавляться певними подіями, про що пишуть у соціальних мережах, однак про ці події не пише місцева преса.

«Та преса, яка зараз існує, вона повністю деградована. Там винятково вихваляння, досягнення, «пабєди». Там зовсім нема нічого про незаконні дії влади», - розповів Семена.

«Я розумію, що кожна редакція поставлена у складні умови, від кожної редакції вимагають саме такого висвітлення життя без критики, тому що реально у людей життя складне, незрозуміле. Переслідування кримських татар і журналістів теж впливає на те, що люди втрачають оптимізм. Вони повністю розчаровані і дедалі більше потребують повної інформації», - запевнив журналіст.

Втім, настрої людей зараз на окупованому півострові, якщо порівнювати з 2014-м, змінилися на думку Семени, однак це видно лише в соціальних мережах.

«Мені здається, що найбільше все це проявляється і видно чітко тільки в соціальних мережах», - заявив кримський журналіст.

Нагадаємо, 10 травня в окупованому Криму відбулося судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени. 68-річного медійника у грудні минулого року звинуватили у закликах до порушення територіальної цілісності РФ (ч. 2 ст. 280.1. Кримінального кодексу РФ «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації») за допис «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму». Він був зроблений на сайті «Крим.Реалії». У тексті журналіст пише про те, що анексія Криму є незаконною і Україні слід докласти зусиль до повернення півострова.

Наступне засідання призначено на 22 травня. На ньому планують завершити вивчення матеріалів справи і допитати експерта ФСБ Іванову, яка давала висновок.