Журналісти дізнались, як відчував себе Комі під час спілкування з Трампом

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Трамп і Комі

За словами друга звільненого директора ФБР, Комі відчував дискомфорт під час спілкування з президентом Трампом

Звільнений директор ФБР Джеймс Комі відчував дискомфорт від спілкування з президентом Дональдом Трампом і не хотів виходити за рамки професійних відносин між ФБР і Білим домом, заявив друг колишнього керівника розвідувального відомства в опублікованій в четвер газетою The New York Times статті.

The New York Times наводить слова Бенджаміна Уіттса, старшого наукового співробітника інституту Brookings і постійного критика Дональда Трампа, про те, що Комі вважав контакти з президентом неналежними і що тепер уже колишній глава ФБР не хотів переводити спілкування з Трампом в дружній формат.

За словами Уіттса, Комі вважав за необхідне дистанціюватися від адміністрації.

Йдеться про такі контакти, як вечеря в Білому домі, в ході якої Трамп попросив Комі пообіцяти бути лояльним по відношенню до президента, а також зустріч в Овальному кабінеті, коли Трамп, імовірно, висловив надію, що розслідування стосовно його колишнього радника з питань національної безпеки Макла Флінна може бути припинено.

Два неназваних джерела повідомили газеті The New York Times, що президент зателефонував Комі незабаром після інавгурації і намагався з'ясувати, чи збирається ФБР коли-небудь озвучити інформацію про те, що стосовно особисто Трампа не ведеться розслідування.

За словами цих джерел видання, Комі сказав Трампу, що той не повинен зв'язуватися з ним безпосередньо, так як всі запити повинні направлятися юристами Білого дому в Міністерство юстиції.

Як повідомлялося в ЗМІ, після кожного контакту з Трампом Комі писав робочі записки з детальним описом змісту їх бесід.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал, де вказується, що президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це Комі начебто написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією

Білий дім згодом зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».

Згодом конгресмен Джейсон Чаффетс попросив ФБР надати до 24 травня всю документацію, пов'язану з будь-якого роду контактами між президентом США Дональдом Трампом і колишнім главою ФБР Джеймсом Комі.

Джерело: Голос Америки