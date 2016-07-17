«Зіштовхувати лобами» ветеранів АТО і другої світової - ідея Росії, - політолог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політолог Кость Бондаренко

Політолог запропонував ветеранам АТО проявити ініціативу і продемонструвати свою підтримку тим нечисленним ветеранам Другої світової, які ще залишилися в живих

Ідея нагнітання конфліктів між учасниками антитерористичної операції на Донбасі і ветеранами Другої світової війни може бути вигідна Росії і привнесена в український інформаційний простір з цієї країни. Таку думку в своєму блозі на Кореспонденті висловив політолог Кость Бондаренко.

За його словами, все частіше з екранів телевізорів і сторінок інтернет-ЗМІ глядача і читача змушують вибирати: хто «крутіше» - ветерани АТО або ветерани Другої світової війни?

«Все частішими стають «рейди» по ветеранським організаціям, заклики позбавити їх бюджетного фінансування. Їх називають розсадником «совка», «агентами ФСБ», «пособниками Кремля». Провокації з боку більш молодих ветеранів АТО щодо учасників попередніх військових конфліктів супроводжуються схвальними вигуками, «лайками» в соціальних мережах, а вдарити літню людину - це вже в порядку речей», - зазначає політолог.

Він зазначив, що часто не всі активісти і журналісти розуміють, навіщо країні, яка пережила найбільші втрати у Другій світовій війні, підтримувати її жертв - ветеранів, в'язнів концтаборів, дітей війни.

«Пам'ять, повага, вдячність за подвиг - це лише деякі причини. Нещодавно глава спілки в'язнів і жертв нацизму Маркіян Демидов в інтерв'ю точно підмітив і ще одну причину, по якій такі організації повинні продовжувати існувати. «Та інтенсивність, з якою неофашистські рухи в усьому світі, в тому числі в Європі і на пострадянському просторі, «піднімають голову», говорить якраз про протилежне: наша діяльність, наша просвітницька робота потрібні як ніколи», - зазначив Бондаренко.

Він додав, що очевидним є прямий інтерес Росії в такого роду конфліктах всередині українського суспільства.

«Російські пропагандистські ЗМІ просто вирують від радості, коли отримують такий матеріал. Деякі наші співвітчизники ж підносять його фактично на блюдечку. Це дискредитує воїнів АТО, активізує в російському суспільстві тригер «Дня перемоги», ставить під сумнів адекватність української влади, яка підтримує такі дії «націоналістів». Не кажучи вже про зіткнення лобами протиборчих (хоча вони ще цього не знають) сторін, як про улюбленому методі російської пропаганди і зовнішньої політики», - підкреслив політолог.

На його думку, піддаючись на сценарій, написаний за межами країни, «псевдопатріоти» надають державі Україна велику ведмежу послугу. На противагу цьому політолог запропонував ветеранам АТО напередодні Дня пам'яті і примирення, а також Дня перемоги над нацизмом проявити ініціативу і продемонструвати свою підтримку тим нечисленним ветеранам Другої світової, які ще залишилися в живих, дітям війни та іншим жертвам нацистських переслідувань.

«Адже саме так ми покажемо приклад того, як повинні ставитися до захисників Батьківщини - будь то рік або сімдесят років тому - наші діти, внуки правнуки. Таким чином, віддамо данину пам'яті тим, на чиїх кістках і сльозах будувалася наша незалежність і свобода. І дамо відсіч черговому фронту гібридної війни», - підсумував політолог.

Ідея нагнітання конфліктів між учасниками антитерористичної операції на Донбасі і ветеранами Другої світової війни може бути вигідна Росії і привнесена в український інформаційний простір з цієї країни. Таку думку в своєму блозі на Кореспонденті висловив політолог Кость Бондаренко.

За його словами, все частіше з екранів телевізорів і сторінок інтернет-ЗМІ глядача і читача змушують вибирати: хто «крутіше» - ветерани АТО або ветерани Другої світової війни?

«Все частішими стають «рейди» по ветеранським організаціям, заклики позбавити їх бюджетного фінансування. Їх називають розсадником «совка», «агентами ФСБ», «пособниками Кремля». Провокації з боку більш молодих ветеранів АТО щодо учасників попередніх військових конфліктів супроводжуються схвальними вигуками, «лайками» в соціальних мережах, а вдарити літню людину - це вже в порядку речей», - зазначає політолог.

Він зазначив, що часто не всі активісти і журналісти розуміють, навіщо країні, яка пережила найбільші втрати у Другій світовій війні, підтримувати її жертв - ветеранів, в'язнів концтаборів, дітей війни.

«Пам'ять, повага, вдячність за подвиг - це лише деякі причини. Нещодавно глава спілки в'язнів і жертв нацизму Маркіян Демидов в інтерв'ю точно підмітив і ще одну причину, по якій такі організації повинні продовжувати існувати. «Та інтенсивність, з якою неофашистські рухи в усьому світі, в тому числі в Європі і на пострадянському просторі, «піднімають голову», говорить якраз про протилежне: наша діяльність, наша просвітницька робота потрібні як ніколи», - зазначив Бондаренко.

Він додав, що очевидним є прямий інтерес Росії в такого роду конфліктах всередині українського суспільства.

«Російські пропагандистські ЗМІ просто вирують від радості, коли отримують такий матеріал. Деякі наші співвітчизники ж підносять його фактично на блюдечку. Це дискредитує воїнів АТО, активізує в російському суспільстві тригер «Дня перемоги», ставить під сумнів адекватність української влади, яка підтримує такі дії «націоналістів». Не кажучи вже про зіткнення лобами протиборчих (хоча вони ще цього не знають) сторін, як про улюбленому методі російської пропаганди і зовнішньої політики», - підкреслив політолог.

На його думку, піддаючись на сценарій, написаний за межами країни, «псевдопатріоти» надають державі Україна велику ведмежу послугу. На противагу цьому політолог запропонував ветеранам АТО напередодні Дня пам'яті і примирення, а також Дня перемоги над нацизмом проявити ініціативу і продемонструвати свою підтримку тим нечисленним ветеранам Другої світової, які ще залишилися в живих, дітям війни та іншим жертвам нацистських переслідувань.

«Адже саме так ми покажемо приклад того, як повинні ставитися до захисників Батьківщини - будь то рік або сімдесят років тому - наші діти, внуки правнуки. Таким чином, віддамо данину пам'яті тим, на чиїх кістках і сльозах будувалася наша незалежність і свобода. І дамо відсіч черговому фронту гібридної війни», - підсумував політолог.