ЗМІ: Флінн надасть Сенату частину документів щодо втручання Росії у вибори в США

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Екс-радник президента США Майкл Флінн

Флінн може надати документи, які стосуються двох його підприємств, а також деякі особисті документи

Колишній радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн надасть деякі документи, які стосуються втручання Росії у президентські вибори США, в комітет Сенату з розвідки. Про це повідомляє AP з посиланням на анонімне джерело.

Людина, близька до Флінна, говорить, що він надасть документи, які стосуються двох його підприємств, а також деякі особисті документи, які комітет просив раніше. Джерело стверджує, що Флінн планує передати документи Сенату наступного тижня.

Раніше комітет Сенату США з розвідки вимагав від колишнього радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

«Главком» також повідомляв, що міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон визнав, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Джерело: 112 Україна