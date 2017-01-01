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    ЗМІ: Флінн надасть Сенату частину документів щодо втручання Росії у вибори в США

    • Сьогодні, 02:22
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    Екс-радник президента США Майкл Флінн
    Екс-радник президента США Майкл Флінн

    Флінн може надати документи, які стосуються двох його підприємств, а також деякі особисті документи

    Колишній радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн надасть деякі документи, які стосуються втручання Росії у президентські вибори США, в комітет Сенату з розвідки. Про це повідомляє AP з посиланням на анонімне джерело.

    Людина, близька до Флінна, говорить, що він надасть документи, які стосуються двох його підприємств, а також деякі особисті документи, які комітет просив раніше. Джерело стверджує, що Флінн планує передати документи Сенату наступного тижня.

    Раніше комітет Сенату США з розвідки вимагав від колишнього радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.

    Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

    «Главком» також повідомляв, що міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

    Держсекретар США Рекс Тіллерсон визнав, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

    Джерело: 112 Україна

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