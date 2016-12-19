ЗМІ Ізраїлю обурюються: Україна відібрала банк у громадянина їхньої країни
- 19 Грудня, 17:00
-
Розсилка
«Під час обговорення питання міністрами Коломойський не був присутній», – повідомляють в ізраїльських ЗМІ
Ізраїльські ЗМІ пишуть, що згідно з рішенням українських Кабміну та РНБО банк «Приват», що належить громадянину Ізраїлю Ігорю Коломойському, переходить у власність держави. Зокрема, про це повідомляє портал Izrus.
«Приват» є найбільшим комерційним банком країни. Це рішення було прийнято ввечері 18 грудня, причому під час обговорення питання міністрами Коломойський не був присутній», – повідомляється на сайті.
Нагадаємо, держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ «Приватбанк».
Кабінет міністрів України на засіданні в неділю розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ «Приватбанк» у стовідсоткову державну власність.
Передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ «Приватбанк» та гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів його клієнтів.
Ці дії відбуваються у чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями та за їхньої підтримки.