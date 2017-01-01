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    ЗМІ: Катар виплатив терористам $1 млрд викупу за членів королівської сім'ї

    • Сьогодні, 09:39
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    Катар
    Катар

    Катар передав викуп, щоб звільнити 26 членів королівської сім'ї, які вирушили на соколине полювання на південь Іраку і були захоплені там в полон терористами, пишуть у ЗМІ

    Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

    Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на представників катарського уряду та командирів військових груп.

    За їхніми даними, Катар передав викуп, щоб звільнити 26 членів королівської сім'ї, які вирушили на соколине полювання на південь Іраку і були захоплені там в полон терористами, та 50 осіб, захоплених бойовиками в Сирії.

    Повідомляється, що виплати призначалися для терористичних угруповань, пов'язаних з «Аль-Каїдою» та представникам іранських сил безпеки.

    Угода, яка була укладена в квітні, посилила занепокоєність серед сусідів Катару щодо ролі маленької та багатої на газ держави в регіоні, охопленого конфлітками.

    Особа, близька до катарського уряду визнала, що «платежі» були зроблені.

    За даними The Financial Times, близько $ 700 млн було виплачено особам з Ірану та регіональним шиїтським бойовикам, яких вони підтримують. Також, від $ 200 млн до $ 300 млн були виплачені ісламістським групам в Сирії, більшість з яких пов'язані з «Тахрір аль-Шам», групою, що має зв'язки з «Аль-Каїдою».

    Нагадаємо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром.

    Країни також оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб виїхати.

    Пізніше до них приєдналися Лівія та Ємен.

    Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі «Аль-Каїди» та «Ісламської держави».

    Катар заперечує звинувачення щодо підтримки терористичних груп, та заявляє, що блокада сусідніх держав базується на безпідставних твердженнях.

     

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