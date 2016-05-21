ЗМІ: Кримські школи планують обнести залізними клітками

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Фото: e1.ru

«Заточити» школи у залізні клітки мають намір нібито через заходи безпеки

Школи окупованого Криму планують обнести залізними клітками, як у Росії, начебто через антитерористичні заходи безпеки, повідомляє «Эхо Москвы».

Блогер Олександр Горний написав, що цього року кримські школи планують обнести залізними клітками. «Коли я розповів про ці плани сусідам по своїй сімферопольської квартирі, ті відповіли чітко - винесемо і знесемо, нам цього вашого російського маразму не треба. Може дійсно вистачить нас обносити гратами і підміняти безпеку цим всім неподобством. Кримчани раніше якось з цим жили і все було нормально, і спокійно, а тут на тобі, суцільні загрози», - зазначив блогер.

За словами блогера, у Росії давно вже існує практика обносити школи залізними клітками, пояснюючи це антитерористичними заходами безпеки.

Нагадаємо, директор однієї з феодосійських шкіл, розташованої в селищі Краснокам'янка, викликавши правоохоронців, перервала футбольний матч місцевих дворових команд на шкільному стадіоні, пояснивши це тим, що гра не узгоджена з адміністрацією Феодосії. Директор школи у футбольному матчі підлітків «побачила» несанкціонований мітинг.