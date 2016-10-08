ЗМІ: Майже чотири місяці після обшуків у Кернеса і Добкіна, а в ГПУ немає підозрюваних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Кернес і Михайло Добкін

Справу прокуратура відкрила за фактом роздачі 653 га земель Харкова житлово-будівельним кооперативам

У так званій кооперативній справі, серед фігурантів якої генеральний прокурор України Юрій Луценко називав мера Харкова Геннадія Кернеса та нардепа Михайла Добкіна, Генпрокуратура досі нікому підозру не оголошувала.

Про це йдеться у відповіді ГПУ, яку отримало на свій запит «Громадське радіо».

«З метою повного та об’єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження органом досудового розслідування вживаються усі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на перевірку наявної у слідчого інформації щодо можливого вчинення протиправних дій. Наразі повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення не оголошувалося», – відповіла начальник відділу розгляду запитів на публічну інформацію Наталія Тєлічко.

Нагадаємо, понад чотири мільярди гривень збитків, 653 гектари відчужених земель у межах Харкова – так генеральний прокурор України Юрій Луценко характеризував справу, у рамках якої торік 15 вересня слідчі обшукали готель, де живе мер Харкова Геннадій Кернес, та приміщення Харківської міської ради. Тоді правоохоронці прийшли і в будинок, зареєстрований на дружину колишнього мера Харкова, нині нардепа Михайла Добкіна. Але депутат показав паспорт з реєстрацією в цьому будинку і без дозволу Верховної Ради обшукати житло слідчі не змогли.

Справу прокуратура відкрила за фактом роздачі земель житлово-будівельним кооперативам.

«Нам треба довести, що керівництво міста Харкова, за нашою версією, створило злочинну організацію, і, будучи у змові з керівниками різних департаментів – юридичного, земельного тощо, – готувало документи про фіктивні житлові кооперативи, яким і передавало комунальну землю. Потім щасливими власниками цих земель, нібито кооператорами, ставали люди, пов’язані із самими ж зловмисниками, котрі створили цю схему», – розповідав у день обшуків на брифінгу генпрокурор.

Луценко наводив приклад, що саме на землі, переданій житлово-будівельному кооперативу, побудував свій будинок Михайло Добкін.

Відповідаючи на запитання журналістів, генеральний прокурор заплутався в статусі Кернеса і Добкіна – спочатку сказав, що вони поки що є свідками, потім зазначив, що колишній та теперішній очільники Харкова є підозрюваними. Позицію начальника згодом скоригувала речниця Луценка Лариса Сарган. Вона уточнила, що поки Геннадій Кернес та Михайло Добкін – свідки.

Загалом 15 вересня прокуратура провела 120 обшуків – крім мера Харкова, ще й у його підлеглих та депутатів Харківської міськради. У прямому ефірі кількох каналів Луценко називав й інших фігурантів «кооперативної справи», крім Геннадія Кернеса та Михайла Добкіна: керівника юридичного департаменту Харківської міськради Володимира Коваленка, головного архітектора міста Сергія Чечельницького, колишнього керівника обласного управління Держземагентства Юрія Саніна.

«Саме ці особи підозрюються нами у створенні злочинної організації з метою розкрадання державних коштів через зловживання службовими обов’язками», – пояснював генпрокурор Юрій Луценко.

І дав обіцянку харків’янам: «650 гектарів на балансову вартість чотири мільярдів гривень, які було поцуплено з харківської власності, повернуться в харківську власність. Це я точно гарантую. При цьому буду дуже старатися, щоб за це відповіли ці люди, які організували цю схему».