ЗМІ: The Independent збрехав про Крим і Кісінджера?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пінчук має гарні зв’язки із західними елітами. Ймовірно, частина з них лобіює вигідну нині й Путіну ідею відмови від Криму

The Independent розповів, що колишній державний секретар США Генрі Кісінджер сходив до новообраного президента США Дональда Трампа й порадив йому визнати окупований Крим російським в обмін на виведення російських військ із Донбасу. «The Independent збрехав про Крим і Кісінджера. Пінчук у справі?» – пише «Детектора медіа».

«Українські ЗМІ вибухнули новиною про те, що старигань Кісінджер прагне здати частину України загарбницькій Росії. Дехто коментував не без люті, що йому треба не давати поради, а відійти у кращі світи… Британське видання нібито шановане, з хорошою репутацією. Як йому не вірити?» – йдеться у статті.

Заголовок статті виглядає так: «Генрі Кісінджер порадив Дональду Трампу визнати Крим частиною Росії». У статті, зокрема, є абзац: «У повідомленні німецького таблоїду Der Bild під назвою «Кісінджер прагне запобігти холодній війні», сказано, що колишній посланець працює над новими відносинами з Росією. Вони мали б включати, що США сприймають Крим, українську територію, захоплену Росією 2014 року, як належну Москві в обмін на те, що Росія вивела б свої війська й відмовилася б від військового постачання для повстанців у Східній Україні, які ведуть війну проти українського уряду».

У наступному абзаці повідомляється, що у статті немає деталей. Тим часом, якщо відкрити статтю в Der Bild, виявиться, що там узагалі немає жодної згадки про окупований Крим. «Звідки ж він узявся у статті The Independent? Можна було б сказати, що нам лишається тільки здогадуватись. Але насправді гадати немає про що. Досить лише згадати, що власником цього видання є російський олігарх Олександр Лебєдєв», – пише «Детектора медіа».

У статті сказано, що Путін нині не може просто так вийти з Донбасу й Криму. Адже російська пропаганда створила в масах образ непереможного президента. Виконання всіх вимог Заходу негайно призведе до руйнації іміджу, а відтак до швидкого усунення Путіна від влади. У Росії усунення від влади смерті подібне. І це аж ніяк не метафора.

«Тож не можна виключати, що Путін для прийнятного для себе вирішення ситуації через близького до нього Олександра Лебєдєва запускає ідею залишити за ним Крим у відповідь на виведення військ із Донбасу», – зазначає видання.

На диво швидко після публікації в The Independent у впливовому американському виданні The Wall Street Journal з’явилася стаття українського олігарха й медіамагната Віктора Пінчука. Вона називається «Україна має піти на болючий компроміс для миру з Росією». У ній він твердить, що Крим не повинен стояти на шляху досягнення миру на сході України. Він також повторює цілком логічні тези про те, що російські війська мають бути виведені зі сходу України й вона має взяти під контроль свої кордони. Однак потім, хоч автор не каже в лоб, що треба здати Крим, але дуже м’яко натякає на це: « У той час як ми підтримуємо нашу позицію, що Крим є частиною України і має бути повернений, Крим не повинен стати на шляху угоди, що закінчує війну на сході на справедливій основі. Треба 15–20 років для України, щоби забезпечити достатнє економічне зростання і стабілізувати нашу інфраструктуру, систему соціального захисту й фінансової системи. Усі в Криму захочуть жити в такій майбутній Україні – так само, як східні німці захотіли стати частиною Західної Німеччини».

«Треба нагадати, що Пінчук має тісні зв’язки із західними елітами. Ймовірно, частина з них лобіює вигідну нині й Путіну ідею відмови від Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу. Вони й залучили до просування цієї ідеї українського олігарха Пінчука. Такий підхід має вигляд цілком бізнесового: ми вам стільки, а ви нам стільки. Так можна діяти й у політиці, але поки що не йдеться про фундаментальні принципи, на яких ґрунтується світовий порядок. Один із таких принципів нині – непорушність територіальної цілісності держав. Нехтування цим принципом призводить до кривавих воєн», – йдеться у статті.

«Якщо сьогодні погодитися з незаконною анексією Криму задля такої благородної мети, як досягнення миру, то завтра цей мир знову буде зруйновано. І порушники світових принципів киватимуть на Путіна і Крим: йому можна, а нам ні?» – пише видання.

Тим часом, додає автор, українська сторона має не чекати, доки Захід своїми санкціями здолає Росію. Вона має сама пропонувати шляхи повернення Криму. «Для цього треба розробити план. У політичних кулуарах ходять розмови про це. Але поки що не вельми виразні», – зазначає «Детектора медіа».

Як повідомлялось, в Адміністрації президента України вважають, що компроміс за ключовими пунктами, запропонованими олігархом Віктором Пінчуком для припинення війни на сході України, неможливий.