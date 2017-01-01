ЗМІ: Трамп виставив Меркель рахунок «за оборону» на 375 млрд доларів

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Ангела Меркель та Дональд Трамп

Рахунок був переданий під час приватних переговорів Трампа і Меркель у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп передав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель документ, в якому зазначено про «заборгованість» на суму понад 374 мільярди доларів за забезпечення безпеки з боку НАТО.

Про це пише газета The Sunday Times з посиланням на німецькі урядові джерела.

Повідомляється, що «рахунок» був переданий під час приватних переговорів Трампа і Меркель у Вашингтоні.

Один із німецьких міністрів назвав його «обурливим».

«Загальна ідея, що стоїть за висуненням подібних вимог, полягає в тому, щоб залякати іншу сторону, однак канцлер прийняла це зі спокоєм і не стала відповідати на подібні провокації», - наводить газета слова міністра, чиє ім’я не згадується.

Також у повідомленні зазначається, що зазначену суму Берлін заборгував НАТО за заходи, які проводились альянсом для оборони Німеччини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на другий день після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель написав у своєму Твіттері, що Німеччина винна США і НАТО величезні суми за забезпечення безпеки.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн також відкидала заяву президента США Дональда Трампа про те, що Німеччина винна НАТО і США «величезні суми» на потреби оборони.