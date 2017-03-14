ЗМІ: Три громадянина Росії створюватимуть інформаційний канал для Порошенка?

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Олексій Семенов і Євген Кисельов

Порошенко купив канал у Януковича?

Громадянин Росії Олексій Семенов, екс-генпродюсер телеканала NewsOne, спільно з двома громадянами Росії Матвієм Ганапольським і Євгеном Кисельовим на основі телеканала «Тоніс», який належить сім'ї Януковича, створять головний інформаційний телеканал України. Про це в інтерв'ю виданню «Детектор медіа» повідомив Олексій Семенов.

За інформацією «Детектор медіа», фінансує проект інвестбанкір, фінансовий консультант Петра Порошенка, партнер у компанії IСU Макар Пасенюк. Сам Пасенюк наразі цю інформацію не підтвердив.

Семенов планує створити на «Тонісі» масштабний апаратно-програмний комплекс і зробити канал лідером інформаційного мовлення.

Раніше ЗМІ повідомляли про те що під час обшуку МВС було вилучено документи, які підтверджують незаконне отримання людьми Януковича контролю над телеканалом «Тоніс». Екс-власник «Тонісу» Володимир Костерін також заявляв про тиск на нього режимом Януковича і те, що канал у нього забрали під тиском і він не отримав за нього гроші. Згідно з інформацією з оточення Костеріна, він готовий у суді доводити факт рейдерського захоплення телеканала.

Семенов раптово залишив пост генерального продюсера NewsOne на початку січня, не попередивши про це власника каналу, народного депутата Євгена Мураєва, і повів із собою частину колективу, зокрема найрейтинговіших ведучих – Ганапольського і Кисельова. За однією з версій, така різка дія стала відповіддю Мураєву з боку Пасенюка на активну критику партнера Пасенюка, голови НБУ Валерії Гонтаревої і однією з умов Пасенюка до Семенова.