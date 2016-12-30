ЗМІ: українці вивели 11 млрд доларів із банківської системи за два роки

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Кошти були виведені за кордон, зберігаються у населення на руках, а також частково витрачені на поточні витрати або нерухомість

За два роки з банківської системи фізичні особи вивели 11 млрд доларів. Про це свідчать попередні результати роботи банків в 2016 році, првідомляє Економічна правда.

Виходячи з даних, чисті активи банків на кінець року становили трохи менше 1,3 трильйона гривень. В цілому в 2016 і 2015 роках цей показник критично не змінювався.

Кредитний портфель банків зріс з 873 млрд гривень на 1 січня 2015 року, до 977 млрд гривень на початку 2016 року, і 983 млрд гривень на 1 січня 2017 року.

У доларовому еквіваленті кредитний портфель за два роки скоротився з 55,3 млрд до 38 млрд доларів, а чисті активи - з 83,5 млрд доларів до 47,8 млрд доларів відповідно.

Станом на 1 січня на рахунках банків було 422,3 млрд гривень коштів фізичних осіб (депозитів - Ред.), проти 399,8 млрд гривень вкладів фізичних осіб на 1 січня 2016 року, і 422,7 млрд гривень на 1 січня 2015 року.

У перерахунку в валюту, за курсом на 1 січня відповідного року, обсяг вкладів скоротився з 26 млрд доларів на початок 2015 року, до 16,7 млрд доларів на початок 2016 року, і 15 млрд доларів на початок поточного року.

Таким чином, в валютному еквіваленті за два роки з банківської системи пішли виведено 11 млрд коштів фізосіб. Вони були виведені за кордон, зберігаються у населення на руках, а також частково витрачені на поточні витрати або нерухомість.

Кошти бізнесу в банках у гривні зросли: з 295 млрд гривень на 1 січня 2015 року, до 348 млрд гривень на 1 січня 2016 року, і 409,3 млрд гривень на 1 січня 2017 року.

У валютному еквіваленті цей показник 1 січня 2015 року становив 18,75 млрд доларів, 1 січня 2016 року - 14,5 млрд доларів, та 1 січня 2017 року - 15 млрд доларів.

Як повідомлялося, у січні-вересні 2016 року 65 банків зі ста діючих установ о отримали сумарний прибуток 8,75 млрд гривень.