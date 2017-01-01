ЗМІ: «ВКонтакте» закриває український офіс

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«ВКонтакте» відкрила український офіс у березні 2012 року

Соцмережа «ВКонтакте» закриє свій офіс в українській столиці.

Про це vc.ru повідомило джерело всередині компанії й підтвердив учасник ринку, ознайомлений із ситуацією.

За словами співрозмовників видання, керівництво соцмережі прийняло рішення скоротити частину працівників офісу. Деякі з фахівців, пов'язаних з рекламою, можуть перевести в московський офіс.

УНІАН пише, що представник «ВКонтакте» Євген Красніков не зміг підтвердити закриття українського офісу соцмережі.

«ВКонтакте» відкрила український офіс у березні 2012 року. У соцмережі «Однокласники», яка теж входить до Mail.Ru Group не було власного українського представництва.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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