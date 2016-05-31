«Зради» немає: у Луценка пояснили, чому Бондарчук не під арештом

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Сергій Бондарчук на волі

Сергія Бондарчука випустили під заставу до 24 березня

Екс-керівника «Укрспецекспорту» Сергія Бондарчука, затримали 15 березня в Лондоні в рамках екстрадиційного процесу, а згодом випустили під заставу, що передбачено британськими законами. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Сплативши заставу, пан Бондарчук може спокійно пити чай з молоком до 24 березня, не полишаючи межі Лондона. Саме на цю дату – 24.03.2017 – призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань», – пояснила вона.

Сарган закликала не кричати «зрада», лайкаючи пости Портнова і самого Бондарчука».

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, близько 15-ї години Луценко повідомив, що 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні було взято під арешт екс-керівника «Укрспецекспорту» Сергія Бондарчука.

Не минуло й години, як Бондарчук спростував цю заяву Луценка, заявивши, що перебуває на волі.