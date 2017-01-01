Блокада Донбасу перемістилася під вікна Порошенка

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокадники та їх прихильники провели віче та заблокували Адміністрацію президента

19 лютого у центрі Києва тривали заходи із вшанування Героїв Небесної сотні. Цього дня активісти, що беруть учать у торговій блокаді окупованого Донбасу, спільно з активістами ОУН Миколи Коханівського провели віче. На заході були присутні народні депутати Парасюк Соболєв, Семенченко. Їхні виступи стосувались необхідності блокування залізничних шляхів та були сповнені критики влади, яка через три роки знову стала «злочинною». Загалом люди підтримували усі тези, що лунали від активістів, що виступали.

Людей на віче було близько тисячі: і пенсіонери, і молоді люди, і випадкові перехожі, які у цей день прийшли покласти квіти на алеї Героїв Небесної сотні.

Як повідомляв «Главком», центр Києва у ці дні оточений силовиками. На усіх входах до Майдану стоять металошукачі, співробітники поліції проводять вибірковий огляд, бажаючих пройти на Майдан і прилеглі вулиці.

Після півгодинних промов народних депутатів та бійців, учасники віче швидким кроком, фактично марш-кидком дійшли до офісу «Київенерго», що належить Рінату Ахметову, та знаходиться біля театру Франка. Поліція не встигла відреагувати на такі дії, адже попередній план був наступний. З Майдану піднятися до Адміністрації президента, а звідти вирушити під офіс СКМ, що на Михайлівській площі. По дорозі до «Київенерго» працівників поліції закидували петардами. Під офісом компанії протестуючи кидали петарди в гвардійців. Але будівля не постраждала.

Після цього учасники акції пішли до верхнього виходу з метро Хрещатик, звідки до Адміністрації президента всього лише кілька сот метрів. Там їх також чекали працівники поліції та нацгвардійці. В правоохоронців стандартно полетіли петарди і димові шашки, які оперативно гасилися. Після чого під АП виступали депутати Семенченко та Парасюк, які закликали протестувальників встановити редут під Адміністрацією і почати блокувати виходи з Банкової.

Варто зазначити, що в урядовому кварталі силовиків було значно більше ніж активістів. Можливо, це пов’язано з тим, що ОУН заявляв, що до акції долучиться 10 тисяч осіб, і саме і до такої кількості й готувалась поліція.

Ввечері в Києві, на розі вулиць Банкова та Інститутська сталися сутички між протестувальниками та поліцією.

Представники руху ОУН, учасники блокади Донбасу та інші намагалися пронести металеві предмети для встановлення наметів, однак поліція заборонила це робити.