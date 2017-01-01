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    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб

    • Вчора, 22:49
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    Користувачі соціальних мереж відреагували на слова так званого «депутата Державної Думи» Наталії Поклонскої про чудотворний бюст Миколи II в окупованому Криму

    У соціальних мережах з'явилися фотожаби, де головними героями стали останній російський імператор Микола II і скандальна Наталія Поклонська. Варто зазначити, що креативні роботи не відзначаються особливою доброзичливістю щодо так званого «депутата Державної Думи».

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    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб
    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб
    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб
    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб
    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб
    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб
    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб
    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб
    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб
    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб
    Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб

    Нагадаємо, за словами Поклонської, в Криму замироточив бюст царя Миколи ІІ. Його встановили у парку поблизу так званої прокуратури Криму після того, як півострів був анексований Росією.

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