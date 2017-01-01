Чудотворний бюст царя Миколи ІІ та Поклонська. Добірка фотожаб

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Користувачі соціальних мереж відреагували на слова так званого «депутата Державної Думи» Наталії Поклонскої про чудотворний бюст Миколи II в окупованому Криму

У соціальних мережах з'явилися фотожаби, де головними героями стали останній російський імператор Микола II і скандальна Наталія Поклонська. Варто зазначити, що креативні роботи не відзначаються особливою доброзичливістю щодо так званого «депутата Державної Думи».

Нагадаємо, за словами Поклонської, в Криму замироточив бюст царя Миколи ІІ. Його встановили у парку поблизу так званої прокуратури Криму після того, як півострів був анексований Росією.