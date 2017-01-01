Гройсман на Хмельниччині пішов у лікарню розказати медикам про «колосальні кошти»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Сьогодні прем'єр-міністр відвідав лікарню на Хмельниччині

«Це яскравий приклад децентралізації влади», - зауважив прем'єр-міністр у рамках робочої поїздки до Хмельницької області, говорячи про реконструйоване пологове відділення Центральної районної лікарні у м. Старокостянтинів.

«Ми передали багато ресурсів на місця – у бюджети міст, областей, районів. Там є кошти, які можна направляти на те, щоб робити у тому числі якісну систему охорону здоров'я», – зазначив глава уряду.

«Це колосальний ресурс. На місцях кошти є. Якщо по-господарськи до цього ставитися, то можна і обладнання купувати, і відділення ремонтувати, навіть нові лікарні», – зауважив Гройсман.

Також глава уряду за давньою, ще радянською, традицією поспілкувався з представниками трудового колективу відділення. Він розповів про кроки його уряду, спрямовані на зміну системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, 25 січня на засіданні уряду посварилися Омелян і Балчун. Гройсман підтримав другого.

Омелян заявив, що в «Укрзалізниці» наймають «зручних людей», які виконують корупційні вказівки.