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    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»

    • Сьогодні, 17:18
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    Підготовка до &laquo;Євробачення&raquo;
    Фото: Олександр Сенько
    Підготовка до «Євробачення»

    Роботи виконуються в рамках загальноміської програми підготовки до «Євробачення-2017»

    У Києві триває підготовка до «Євробачення». Відповідні фотографії в соціальній мережі Facebook розмістив журналіст Олександр Сенько.

    Підготовка до «Євробачення-2017» у Микільській Слобідці, прокоментував світлини Сенько.

    Як повідомляв «Главком», на станції метро «Лівобережна» почав працювати відремонтований вестибюль №2 (вихід до міської електрички).

    З 23 березня закрився для ремонту вестибюль №1 станції метро «Лівобережна» (вихід до готелю «Турист»). Роботи триватимуть до 28 квітня 2017 року.

    У рамках підготовки проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» столиця закупить атракціонів на майже 7 мільйонів гривень у Микільській Слобідці.

    Нагадаємо, роботи виконуються в рамках загальноміської програми підготовки до «Євробачення-2017».

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    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»
    Фото: Олександр Сенько

    Євробачення Київ метро благоустрій
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