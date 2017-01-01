Робота кипить! Як у Микільській Слобідці готуються до «Євробачення»

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Фото: Олександр Сенько Підготовка до «Євробачення»

Роботи виконуються в рамках загальноміської програми підготовки до «Євробачення-2017»

У Києві триває підготовка до «Євробачення». Відповідні фотографії в соціальній мережі Facebook розмістив журналіст Олександр Сенько.

Підготовка до «Євробачення-2017» у Микільській Слобідці, прокоментував світлини Сенько.

Як повідомляв «Главком», на станції метро «Лівобережна» почав працювати відремонтований вестибюль №2 (вихід до міської електрички).

З 23 березня закрився для ремонту вестибюль №1 станції метро «Лівобережна» (вихід до готелю «Турист»). Роботи триватимуть до 28 квітня 2017 року.

У рамках підготовки проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» столиця закупить атракціонів на майже 7 мільйонів гривень у Микільській Слобідці.

Нагадаємо, роботи виконуються в рамках загальноміської програми підготовки до «Євробачення-2017».