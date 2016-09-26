  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Шокуючі фото. Колись розкішний парк в окупованому Сімферополі перетворився на смітник

    • Сьогодні, 11:37
    • Розсилка
    Фото: Новости Крыма

    Парк «Ставки» перетворився за кілька років окупації на сміттєзвалище

    Гордість і окраса столиці Криму – набережна річки Салгир, або, як ще називають, парк «Ставки» – сьогодні виглядає як звалище сміття, а штучно створені водойми нагадують басейни хімічних відходів, пишуть «Новости Крыма».

    Читайте також

    Навколо парку і в самій річці, лежать купи сміття. Крім того, штучно створені водойми «радують» городян і гостей міста своїм незвичайним для води зеленим кольором, нагадуючи басейни з хімічними відходами.

    Одним тільки річковим качкам добре живеться, адже серед острівців сміття завжди знайдеться чим поживитися.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Шокуючі фото. Колись розкішний парк в окупованому Сімферополі перетворився на смітник
    Шокуючі фото. Колись розкішний парк в окупованому Сімферополі перетворився на смітник
    Шокуючі фото. Колись розкішний парк в окупованому Сімферополі перетворився на смітник
    Шокуючі фото. Колись розкішний парк в окупованому Сімферополі перетворився на смітник
    Шокуючі фото. Колись розкішний парк в окупованому Сімферополі перетворився на смітник
    Шокуючі фото. Колись розкішний парк в окупованому Сімферополі перетворився на смітник
    Шокуючі фото. Колись розкішний парк в окупованому Сімферополі перетворився на смітник
    Шокуючі фото. Колись розкішний парк в окупованому Сімферополі перетворився на смітник
    Фото: Новости Крыма

    Читайте також
    Крим сміття Сімферополь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ