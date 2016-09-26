Шокуючі фото. Колись розкішний парк в окупованому Сімферополі перетворився на смітник
- Сьогодні, 11:37
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Фото: Новости Крыма
Парк «Ставки» перетворився за кілька років окупації на сміттєзвалище
Гордість і окраса столиці Криму – набережна річки Салгир, або, як ще називають, парк «Ставки» – сьогодні виглядає як звалище сміття, а штучно створені водойми нагадують басейни хімічних відходів, пишуть «Новости Крыма».
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Навколо парку і в самій річці, лежать купи сміття. Крім того, штучно створені водойми «радують» городян і гостей міста своїм незвичайним для води зеленим кольором, нагадуючи басейни з хімічними відходами.
Одним тільки річковим качкам добре живеться, адже серед острівців сміття завжди знайдеться чим поживитися.