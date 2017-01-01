Комунальники демонтували зовнішню конструкцію пішохідної частини Шулявського мосту

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Через аварію заїзд на міст поки закритий

На Шулявському шляхопроводі демонтували зовнішню конструкцію пішохідної частини, яка обвалилася.

Через аварію заїзд на міст поки закритий.

Перекрито рух по вулиці Гетьмана від Шулявки до Індустріального моста.

Раніше повідомлялося, що зранку столична влада просить водіїв не їхати на Шулявський міст.

Нагадаємо, що 27 лютого, у Києві обвалився Шулявський міст. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним.