Як керівники України вшановували Кобзаря. Фотогалерея

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Високопосадовці на чолі з Петром Порошенком поклали квіти до пам'ятника Кобзареві

Сьогодні в Києві відбулося покладання квітів до пам'ятника Кобзареві за участі президента України Петро Порошенко та інших керівників України.

Також глава держави вручив Національну премію ім. Т.Г. Шевченка.

Так, Шевченківську премію отримав український видавець, поет Іван Малкович за книгу поезій «Подорожник» з новими віршами.

За «Візуальні мистецтва» відзначили Миколу Малишка (художній проект «Лінія», скульптура).

У номінації «Музичне мистецтво» перемогла Богдана Фроляк (симфонія-реквієм «Праведна душа...», хорова кантата «Колір», музичний твір «Насниться сон мені»).

Нагородою за «Кіномистецтво» відзначили Степана Коваля (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»).

Премію дають за внесок у розвиток культури і мистецтва. Щорічно присуджується до 5 нагород.

Оскільки цьогоріч переможців у театральній сфері не було обрано, лауреати премії отримають по 240 тисяч гривень.