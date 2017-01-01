Якби не війна. У Запоріжжі презентували унікальну фотовиставку про бійців АТО

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Загалом фотопроект складається з восьми блоків, у яких «розказані» історії 122 воїнів АТО

У Запоріжжі презентували грандіозний волонтерський фотопроект «Якби не війна». На відкриття виставки, яка відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці, з Києва приїхало четверо волонтерів столичного військового госпіталю Марина Соколова, Юлія Волкова, Євгенія Барилко і Олена Белячкова, які представили запорожцям своє дітище.

Побачити унікальні історії наших захисників прийшли військовослужбовці, волонтери, сім'ї бійців АТО, а також просто небайдужі городяни. Майже дві години презентації пролетіли непомітно – волонтери розповіли і показали міні-фільми про зйомки проекту.

Робота над проектом тривала весь 2016 рік. Загалом фотопроект складається з восьми блоків, в яких «розказані» історії 122 воїнів АТО. Запоріжжя побачило унікальну виставку одним з перших в Україні.

Як розповіла «Індустриалке» співорганізатор волонтерського фотопроекту «Якби не війна» волонтер Київського військового госпіталю Марина Соколова, ідея створення проекту народилася буквально на дивані відділення травматології столичного госпіталю, де вже два роки дівчата допомагають пораненим у зоні АТО військовослужбовцям.

«Дуже часто хлопці не можуть розповісти своїм рідним про те, що з ними відбувалося на війні. Дуже часто вони не сприймають психологів як таких – не хочуть їм нічого розповідати. І ця вся інформація виливалася волонтерам, – розповідає Марина Соколова. – І якоїсь миті стало зрозуміло, що цією інформацією треба ділитися. Тому що, по-перше, все носити в собі ми не можемо, а по-друге, там дійсно неймовірні історії, дивовижні хлопці, дівчата. І по суті це нинішня історія України. На прикладах цих хлопців повинні вчитися наші діти.