«Залізний трон сходу»: у Запоріжжі відкрилася виставка з «експонатом» «Гри престолів»

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Фото: Євгенія Назарова

Кілька місяців запорізькі волонтери збирали уламки боєприпасів з фронту, щоб створити залізний трон як символ війни

Відтепер «Залізний трон» можна буде побачити у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї, куди його 13 березня передали на постійне зберігання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка «Радіо Свобода» Євгенія Назарова.

Вчора, 14 березня, відбулась офіційна презентація «трону» як музейного експонату під час відкриття виставки, присвяченої українським добровольцям.

Нагадаємо, кілька місяців запорізькі волонтери збирали уламки боєприпасів з фронту, щоб створити залізний трон як символ війни. Однак, за словами авторів, головне – це не сам трон, а те, що говорять люди, сидячи на ньому.

Згодом волонтери привезли до Запоріжжя «Залізний трон сходу».

Зрештою трон було продано з аукціону за 150 тисяч гривень. Його придбав запорізький бізнесмен.

Нагадаємо, вчора в Запоріжжі вперше відбувся марш добровольців. Близько 200 членів добробатів пройшли по проспекту Соборному, від алеї Захисників до площі Героїв, де відбувся мітинг та нагородження бійців і волонтерів.