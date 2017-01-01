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Блокада Донбасу: Україна зупиняє торгівлю з окупованими територіями

Президент опинився перед класичним вибором: коли не можеш побороти процес, його треба очолити

Сьогодні РНБО прийняла рішення про зупинку вантажного транспортного сполучення з окупованою територією. Виняток буде зроблено для гуманітарних вантажів. За словами президента Петра Порошенка, таке рішення діятиме доти, поки окупанти не повернуть під юрисдикцію України «націоналізовані» ними українські підприємства. Також президент ініціював ухвалення закону про відновлення територіальної цілісності України. Тоді як ініціатори блокади від опозиційних фракцій «Самопоміч» та «Батьківщина» домагались прийняття свого законопроекту про окуповані території.

«Главком» поцікавився у парламентарів з різних політичних сил, що президент має на увазі під «відновленням територіальної цінності», як він планує її втілювати, та чому Порошенко заявив про втрату українських підприємств лише зараз, одночасно з енергетичним холдингом Рината Ахметова.

Як з’ясувалося, у членів провладної більшості немає навіть приблизного уявлення, як Банкова планує відновлювати цілісність держави. Очевидно, що РНБО та президент приймали рішення в умовах цейтноту. Розгін блокувальників на Донбасі спровокував низку акцій на їхню підтримку в регіонах. Порошенко опинився перед класичним вибором: коли не можеш завадити процесу, його треба очолити.

Поза тим, рішення ухвалювалось «на скору руку» і лише тепер уряд взявся його унормовувати, а коментатори, наближені до Банкової, міняти свою риторику.

«Цього закону ще немає, він розробляється»

Іван Вінник, «Блок Порошенка»

Пропозиція, озвучена президентом, – розглянути та прийняти закон про відновлення територіальної цілісності України – не означає припинення АТО та початок реальних військових дій. Президент озвучив тези майбутнього проекту звільнення і інтеграції цих територій в конституційні межі України. У нас є Основний закон, встановлені адміністративні кордони. Цього закону ще немає, він розробляється. А те, що пропонує «Самопоміч» ( вимагає прийняття закону про тимчасово окуповані території, який має гарантувати припинення торгівлі з окупованими територіями. - «Главком»), по своїй суті, є порушенням Конституції. Вони пропонують встановити державний кордон між Україною та окупованими територіями. Там немає слів «державний кордон», але якщо дивитися на суть, то це (окуповані райони, - «Главком») виглядає як окрема держава.

Щодо того, як саме будуть визначатися гуманітарні вантажі, які пускатимуть на ту територію, Мінсоцполітики зараз розробляє відповідний порядок, який, як я розумію, буде затверджений постановою Кабміну вже завтра (16 березня. - «Главком») на позачерговому засіданні. Якщо громадськість хоче брати в цьому участь – питань немає, давайте працювати, а не займатися «махновщиною», що нав’язувала «Самопоміч», не в державних інтересах, а в інтересах Кремля.

Заява про втрату українських підприємств на окупованих територіях була зроблена президентом саме зараз, бо вона стала відповіддю на заяву про їхню націоналізацію з боку «ДНР», «ЛНР», Путіна. Мова про передачу цих підприємств під контроль Курченка, вважайте, Януковича. Чому саме держава стала на їхній захист? Тому що ці підприємства дають понад 16 мільярдів гривень податків в український державний бюджет. А зараз окремі депутати Верховної Ради, які присягали на вірність України, намагаються ці гроші забрати або зробити так, щоб вони не сплачувалися в український бюджет. Це злочин. Ми сьогодні на комітеті (з питань національної безпеки і оборони. - «Главком») прийняли рішення звернутися до Генеральної прокуратури. По факту буде відкрито кримінальне провадження. Збитки ж вже нанесені! 59 днів блокади – це 2-3 мільярди гривень. Чим це відрізняється від ситуації з Онищенком чи Насіровим?

«Росіяни дали задачу «республікам» готуватись до виборів без України»

Дмитро Тимчук, «Народний фронт»

Я не готовий сказати, що вкладає в поняття «відновлення територіальної цілісності» президент, і чи означає це наступ. В праві Головнокомандувача вводити воєнний стан і це його вибір. Та президент завжди робив акцент на тому, що силового варіанту не існує. Наші західні партнери робили вигляд Мінські домовленості подають ознаки життя. Та й у нас почали розуміти, що це - труп тільки сьогодні, коли Росія визнала паспорти «ДНР» та «ЛНР» і бойовики націоналізували підприємства в ОРДЛО. І ми зараз виходимо на інше розуміння поновлення територіальної цілісності. Мій варіант – логіка пунктів «Мінську-2» має бути викладена, але не під гарантії України та незрозумілих формувань, а під гарантії іншого суб’єкта міжнародного права – Росії як агресора. Якщо під впливом міжнародної спільноти Росія піде на визнання своєї ролі в подіях на Донбасі, такий мирний договір може працювати.

Обґрунтування Порошенка говорить про те, що легалізація блокади рішенням РНБО викликана не попередніми діями блоувальників, а проведеною бойовиками націоналізацією. Ця пояснення виглядає цілком логічним і зрозумілим. Не знаю, чи спеціально це збіглось із заявами ДТЕК, але діяльність наших олігархів в ОРДЛО давно викликала серйозні нарікання з боку бойовиків. «МГБ «ДНР» ледь не щоденно доповідало, що у Ахметова високі рейтинги, а це загрожує авторитету ставлеників ватажка «ДНР» Захарченка та росіян на цій території. А Захарченко серйозно розраховує у випадку проведення місцевих виборів зберегти свій вплив.

В кінці минулого року було сформовано по два комплекти списків кандидатів: один з кандидатів, які не забруднили себе кров’ю на фронті і не викликають роздратування у Києва, на випадок, якщо Україна дасть добро на проведення виборів і визнає їх, а другий, якщо Москва дасть відмашку проводити вибори без України – з тих «ветеранів ополчення», що бігали з георгіївськими стрічками та російськими прапорами і знаходяться під впливом Захарченка. За нашою інформацією, росіяни дали задачу готуватись до виборів за другим сценарієм, і в цих виборах українським олігархам, які працюють на підконтрольних бойовикам територіях, місця нема. Всі ці історії з ДТЕК, благодійним фондом Ахметова – ілюстрація цієї версії.

«Має бути адекватна відповідь – націоналізація майна країни-агресора»

Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка

Я б дочекався проекту закону і потім уже давав оцінки, що це і як. Думаю, що це буде щось гібридне: між АТО, війною і незрозуміло чим… Треба нарешті називати речі своїми іменами і сьогоднішнє рішення РНБО треба було прийняти два роки тому.

Щодо гуманітарних вантажів насправді дуже просто – вони проходять через блок-пости після відповідної перевірки СБУ. На жаль, не завжди ця перевірка ефективна. Я володію 100%-ю інформацією, що Надія Савченко на окуповану територію потрапила в гуманітарному вантажі, в ящику. Її ввіз Рубан (Володимир Рубан – керівник Центру звільнення полонених ГО «Офіцерський корпус» – «Главком»). І саме через це СБУ позбавила його права перетинати межі і перебувати у зоні АТО. Тому знову ж таки я підтримую рішення РНБО, але це має бути якісна річ. Наразі добилися того, що тепер вугілля коксове треба в Росії купувати. Те саме коксове вугілля бойовики будуть продавати Росії, а Росія буде продавати нам. Боролися-боролися і вибороли.

Націоналізовані бойовиками підприємства сплачували гроші в український бюджет, поки були під контролем законних власників. Там було і декілька державних підприємств, менеджмент яких був українським і платив кошти сюди. Наразі через блокаду підприємства захоплені. Їхні власники просто чорні ходять, тому що вони уже втратили ці активи. Має бути адекватна відповідь на захоплення – це націоналізація майна країни-агресора. Наприклад, почати з «Індустріального союзу Донбасу», на 80% це підприємство належить «Внєшекономбанку» РФ. На нашій території є заводи, які належать цій корпорації, їх треба націоналізувати. Більше того, Росія так зробила в окупованому Криму.

«Торговельна блокада – це реалізація «схеми Криму»

Ігор Луценко, «Батьківщина»

Президент зі своїми політичними сателітами готує якийсь свій варіант закону, який буде аналогічним із законопроектом щодо тимчасово окупованих територій. Тобто він намагатиметься усю дискусію навколо цих питань взяти під свій контроль, запропонувати якісь свої, вигідні йому рішення. В БПП кажуть, що законопроект, який ми розробили спільно з «Самопоміччю» порушує Конституцію? Так у нас 90% законопроектів є під підозрою, а чи не порушують вони Конституцію? При бажанні будь-який закон можна назвати антиконституційним.

Щодо торговельної блокади, є рішення РНБО, але указу президента, який вводить у дію це рішення, ще немає. Торговельна блокада – це реалізація «схеми Криму». Тобто буде неможливим вантажне залізничне і пасажирське сполучення, а також сполучення вантажного автомобільного транспорту. Чи будуть чітко виписані норми, що є гуманітарний вантаж, а що ні? У нашому законопроекті, в якому я є співавтором (законопроект щодо тимчасово окупованих територій) якраз ця регуляція присутня.

Той інформаційний простір, в якому існує президент, достатньо сильно контролюється Ринатом Ахметовим. Тому лише зараз, коли його підприємства на тому боці почали брати під контроль якісь сторонні для нього люди, до відома президента було донесено проблему. До того всі підприємства, які не належали Ахметову, були «націоналізовані» сепаратистами, терористами, росіянами, але на засіданні РНБО це не звучало. А от зараз завдяки лобізму ДТЕК ми на рівні РНБО помітили цю проблему. Це питання винятково лобістських можливостей Рината Ахметова.