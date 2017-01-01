Онищенко на гачку у росіян. Нардеп заборгував «дочці» «Внешэкономбанка» 1,5 млрд грн

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близько 430 мільйонів депутат отримав від Промінвестбанку як фізособа, ще понад мільярд було надано підконтрольній йому фірмі

Сьогодні у Печерському суді призначено розгляд позову Промінвестбанку (повне найменування – Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк), яким фінансова установа, підконтрольна росіянам, намагається стягнути близько 430 млн гривень з народного депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (парламентська група «Воля народу»).

На час публікації цієї інформації рішення суду невідоме.

Відповідно до судових матеріалів, адвокати банку подали цивільний позов проти парламентаря всередині липня минулого року – після того, як з Онищенка зняли депутатську недоторканність.

Судові вимоги пов’язані із невиконанням нардепом умов кредитного договору – за підрахунками банкірів, Онищенко як фізична особа заборгував Промінвестбанку 428,7 млн гривень.

Раніше банк просив арештувати банківські кошти клієнта в рамках забезпечення позову. Але влітку суд відмовив у задоволенні клопотання, оскільки банкіри «не довели наявність у власності відповідача коштів та майна, без встановлення розміру та вартості яких відсутні підстави стверджувати про співмірність обраного заходу забезпечення позову заявленим вимогам».

Слід зазначити, що, окрім цивільної справи, в судах також розглядається господарський позов Промінвестбанку до однієї з підконтрольних Онищенку компаній – «Газовий альянс» (співвідповідачем виступає саме народний депутат). Відповідно до тексту позову, банк вимагає стягнення з компанії 1,045 млрд гривень.

Як писали ЗМІ, у 2013 році «Газовий альянс» екс-регіонала Олександра Онищенка виграв тендери на постачання газу компаніям Рината Ахметова – «Метінвесту» і «ArcelorMittal Кривий Ріг».

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює Олександра Онищенка в організації схеми, яка дозволяла підконтрольним фірмам купувати видобутий в Україні газ за наднизькими цінами, а продавати підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю. Внаслідок цього збитки, завдані державі, оцінюються у суму понад 1,6 млрд гривень.

Наприкінці грудня детективи НАБУ у рамках розслідування просили про арешт Центру кінного спорту Gut Einhause у Німеччині, який Онищенко купив три роки тому. Але суд відмовив у задоволенні клопотання.

Нагадаємо, «Внешэкономбанк» (РФ) у 2008 році став власником 75% акцій українського Промінвестбанку. Минулого року голова «Внешэкономбанка» заявляв про наміри продати українську фінустанову до середини 2017 року.

Федір Орищук, «Главком»