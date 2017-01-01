Як Онищенко давав «хабара для Холодницького». Деталі розслідування

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Фото: gazeta.ua Олександр Онищенко

Зустріч у готелі «Салют» ініціював посередник, який називав антикорупційного прокурора своїм родичем

«Главком» дізнався подробиці детективної історії про передачу хабара за закриття кримінальної справи проти екс-депутата Олександра Онищенка у сумі 1 млн доларів. Посередник, який мав намір отримати вдвічі більше, обіцяв передати кошти безпосередньо своєму «родичу» – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Назар Холодницький

У листопаді генеральний прокурор Юрій Луценко поширив резонансну новину: співробітники Генпрокуратури, Національного антикорупційного бюро та СБУ затримали шахрая, який отримав від екс-депутата Онищенка хабар у розмірі 1 млн доларів за припинення кримінального розслідування.

Дані з Єдиного реєстру судових рішень дозволили встановити подробиці цієї історії.

Відповідно до судових матеріалів, під підозрою у вимаганні опинився шахрай, котрий майже два роки товаришує з Онищенком та видавав себе за родича керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Підозрюваний у шахрайстві та Онищенко зустрілися півроку тому, коли останній опинився у скрутному становищі. Саме у той час із газового бізнесмена знімали депутатську недоторканність. Приводом для цього стали проміжні успіхи Національного антикорупційного бюро в розслідуванні стосовно одіозного парламентаря. Як відомо, його звинувачують в організації схеми, яка дозволяла підконтрольним фірмам купувати видобутий в Україні газ за наднизькими цінами, а продавати підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю. Внаслідок цього збитки, завдані державі, оцінюються у суму понад 1,6 млрд гривень

Зустріч у столичному ресторані готелю «Салют» ініціював саме посередник, який, за версією слідства, намагався зірвати куш. Він повідомив опальному нардепу, що обговорював його проблеми із Назаром Холодницьким, якого назвав своїм родичем. Він також повідомив, що питання закриття кримінальної справи проти депутата цілком можливе, але ця послуга буде не безкоштовною. За деякий час посередник через Viber повідомив Онищенку, що Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник «бажають отримати за свої послуги, пов'язані із закриттям кримінального провадження», 1,2 млн доларів.

Як свідчать матеріали справи, астрономічна за українськими мірками сума не злякала депутата. На той час Онищенко втік з України, але для продовження розмови із «родичем» Холодницького делегував свою довірену особу. Посередник та шахрай зустрілися 15 серпня у ресторані «Прага» в Києві, де останній підтвердив умови закриття справи. За день до цього депутат-утікач з-за кордону заявив журналістам, що звертатиметься до Європейського суду з прав людини.

А у Києві під час розмови із шахраєм, що видавав себе за родича керівника САП, представник Онищенка почув деталі пропозиції: його співрозмовник розраховував у подальшому спільно з Онищенком займатися газовим бізнесом та запевнив, що хабар передасть безпосередньо Холодницькому.

Згодом у цьому ж ресторані відбулась іще одна зустріч «родича» та особи, уповноваженої Онищенком. Шахрай із посиланням на керівника САП повідомив про зміни домовленостей. Мовляв, справа дуже складна і набула значного суспільного розголосу, у зв'язку з чим сума неправомірної вигоди тепер становитиме 2 млн доларів.

У листопаді умови закриття справи поліпшилися. Шахрай повідомив посереднику, що гроші слід передавати двома частинами. Перша – у розмірі 1 млн доларів – дасть можливість закрити кримінальне провадження протягом місяця.

Після цього слід буде надати решту.

8 листопада шахрай отримав першу частину коштів у сумі 1 мільйон доларів на парковці ресторану «Прага». Цього ж дня його було затримано.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в інтерв'ю «Главкому» Назар Холодницький визнав, що часто люди, які хочуть спробувати «домовитися» з ним щодо закриття тієї чи іншої справи, «шукають родичів, знайомих, із ким я колись разом працював чи перетинався».

Федір Орищук, «Главком»