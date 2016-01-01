Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Застарілий автопарк Верховної Ради пустять з молотка

Найбільшу державну автобазу, що перебуває на балансі Верховної Ради, можуть розпродати у найближчі роки, замінивши старі машини електромобілями. Оновлення автопарку має розпочатися з 2018 року. Такі плани було презентовано на одному з останніх засідань Регламентного комітету парламенту. Проект поступової заміни автопарку на електромобілі депутатам представили чиновники апарату Верховної Ради.

Потреба в оновленні автобази офіційно пояснюється застарілим віком автівок та дорожнечею. Фінансування автобази, яка налічує 174 машини, становить до 50 млн гривень на рік. Головна стаття витрат автобази – пальне: потреба у бензині/дизелі на 2016 рік перевищила третину усіх витрат. Крім того, середній вік машин становить 13 років, і їхнє утримання щороку зростає на чверть.

Розрахунки апарату ВР свідчать: протягом наступних шести років на пальне для депутатських машин буде витрачено 55,1 млн гривень, а на запчастини, акумуляторні батареї, автошини і таке інше – ще 26,6 млн гривень (разом – 81,7 млн гривень).

Андрій Нагорний, керівник парламентської автобази, на останньому засіданні Регламентного комітету запевняв, що оновлення автопарку електромобілями дозволить навіть заощадити державні кошти. Мовляв, купівля 100 екологічних машин Nissan Leaf протягом цього ж часу коштуватиме – 81,5 млн гривень.

При цьому закуповувати електрокари чиновники хочуть поетапно. Наприклад, у 2018-2019 рр. планується поповнити автопарк десятьма машинами (за 8,7 млн гривень), у наступні два роки – ще 27 екологічними автівками. Решту – з 2022 року.

За логікою парламентських менеджерів, кошти на апгрейд частково мають надходити від розпродажу старого автопарку через аукціон. Спочатку планується виставити на продаж 10 застарілих Opel Omega 2002 року випуску, які начебто можуть принести Верховній Раді 1 млн гривень.

Згодом – машини Skoda Octavia 2004 р.в., в останню чергу – Toyota Camry.

Серед 174 машин у парламентському гаражі налічується 26 автомобілів Opel Omega 2002 р.в., 14 Skoda Octavia 2004 р.в., а також машини Toyota Camry, Toyota Land Cruiser та Mercedes.

При цьому голова Регламентного комітету Павло Пинзеник уточнив під час засідання, що у кошторисі витрат парламенту на 2017 рік оновлення автопарку не закладено, але з 2018-го така ініціатива стане можливою. Депутат спрогнозував, що для реалізації проекту «треба буде це все «пропихувати» і через постанову Кабміну, можливо, і через кошторис (парламенту. – Ред.) на 2018 рік».

Слід зазначити, що парламентська автобаза неодноразово опинялася у центрі скандалів із корупційним присмаком.

Так, на початку грудня цього року заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко оприлюднила скандальну інформацію на FB-сторінці про махінації довкола закріпленого за нею службового автомобіля. «Згідно з довідкою (від керівника транспортного відділу), машина в день «намотує» не менше 120 км, у тому числі в дні моїх щотижневих відряджень до Мінська… У серпні, коли я мала офіційну відпустку і була відсутня в Києві, відповідно до цієі довідки, машина намотала 4229 км…» Депутат підрахувала, що на її машині щомісяця «списується чи крадеться» до 10 тис. гривень.

Крім того, нещодавно у ЗМІ було оприлюднено відео, де начебто співробітники парламенту заливали пальне у каністри з бензоколонки на території автобази ВР. Мовляв, потім цим бензином заправляють особисті автомобілі керівників автобази.

Пальне – не єдине поле для маніпуляцій. Як раніше повідомляв «Главком», народні депутати цього року висловлювали сумніви, що на автобазі працює 230 водіїв, як це зазначено в офіційних документах. У свою чергу депутат Дмитро Лубинець зазначав, що парламентським автопарком досі користуються колишні голови парламенту. А екс-депутат та письменник Борис Олійник начебто ледь не щодня минулого року викликав службову машину. Парламентар робив припущення, що чиновники з парламенту маніпулюють даними щодо використання автопарку, а серед водіїв є «мертві душі».

Слід зазначити, що кошторис видатків Верховної Ради на 2017 рік дорівнює 984 млн гривень. У 2016 році він був на 40 мільйонів меншим. У 2015-му ця сума становила 747 млн гривень, у 2014-му – 687 млн гривень.

У першому півріччі 2016-го за часткою електрокарів на ринку нових авто Україна поступилася лише шести країнам Європи: Норвегії, Швейцарії, Австрії, Франції, Нідерландам і Швеції. Українці купили більше електромобілів, ніж, наприклад, росіяни, поляки чи фіни. Так, у січні–червні 2016 року ринок електромобілів в Україні зріс у понад 2,5 рази: за перші півроку у 2015-му в Україні було продано лише 72 нових електрокари. Рік потому показник зріс до 192 машин. Таким чином сегмент електричних машин складає 0,7% вітчизняного ринку нових автомобілів. Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «В Україні електромобілі популярніші, ніж у деяких країнах ЄС»

Федір Орищук, «Главком»