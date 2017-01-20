Україна «добиває» російський автопром

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Шкільні ПАЗи в Україні

Тепер Україна «покарала» практично всі російські автомобільні марки

Україна завдала чергового удару по російському автопрому. Минулого тижня Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції не лише проти «ВКонтакте» та «Яндекса», а й проти двох виробників автотранспорту – ГАЗ та ПАЗ. Також санкції подовжили проти виробника вантажівок – компанії КамАЗ. Техніка цих заводів не може брати участі в державних тендерах.

Без уваги РНБО поки що залишилися ВАЗ і УАЗ. Хоча компанії працюють в Україні теж не без труднощів. З 2016 року для цих виробників діють спеціальні імпортні мита, які встигли відчутно вдарити по обсягах їхніх продажів на українському ринку.

Які санкції ввела Україна

Введення санкцій зовсім не означає повну заборону російської автомобільної техніки в Україні. «Газелі» і «ПАЗіки» будуть, як і раніше, продаватися в українських автосалонах. Однак вітчизняні дистриб'ютори вже не зможуть брати участь у державних тендерах – документ РНБО забороняє держкомпаніям будь-яку продукцію ГАЗ, ПАЗ та КамАЗ.

Позбавлення можливості брати участь у держтендерах для деяких російських виробників рівносильна втраті ринку. Так, наприклад, ПАЗ левову частку своїх автобусів в Україні продає через аукціони навчальним закладам. За підрахунками «Главкома», торік українські освітні установи закупили у Павловського автозаводу автобусів на 430 млн гривень, що зробило ПАЗ лідером українського автобусного ринку.

Скільки російських автобусів українські освітяни закупили минулого року – читайте в розслідуванні «Главкома» про те, як українські чиновники підтримують автопром Росії.

Продажі автобусів в Україні

За даними «Укравтопром».

Користуються популярністю в Україні й автомобілі групи ГАЗ, яка відома своїми «Газелями». У 2016 році, за даними асоціації «Укравтопром», у списку найбільш продаваних комерційних автомобілів бренд посів третє місце.

В успіху ГАЗ в Україні також не останню роль відіграють державні закупівлі. Причому російську техніку купують навіть силові відомства, які беруть безпосередню участь в бойових діях на Донбасі.

Так, наприклад, у 2015 році МВС купило 25 авто для перевезення затриманих. Автозаки були побудовані на базі ГАЗ-3302 «Газель». Сума контракту становила 11 мільйонів гривень.

У 2014 році Національна гвардія, яка входить у структуру МВС, закупила 29 російських КамАЗів. Нацгвардійці заплатили росіянам 27,71 млн гривень. Причому КамАЗи купувалися без тендера, а за так званою переговорною процедурою. Таку схему закупівель пояснювали терміновістю.

Сьогодні ж ГАЗи, ПАЗи і КамАЗи брати участі в держтендерах не можуть.

Обмеження для ВАЗа і Ко

Ще до введення санкцій, наприкінці 2015 року, Україна вирішила вдарити по російських автомобілях спеціальними імпортними митами. Тоді уряд ввів для всіх без винятку автомобілів з російською пропискою антидемпінгове мито – 10,41% від вартості авто.

Але для деяких виробників ставка виявилася ще вищою. Наприклад, з автомобілів «АвтоВАЗу» збирають 14,57% податку. Ще вище мито для «Соллерс – Далекий Схід», який збирає УАЗи. Йому доводиться платити 17,66% імпортного податку. Причина «особливого» ставлення для цих виробників не пояснювалась. Можна припустити, що в уряді підрахували, що ВАЗ та УАЗ дотуються більше, ніж інші російські автозаводи. Тому й мито для них має бути вищим.

До всього з 2016 року між Україною і Росією не діє зона вільної торгівлі. А це означає, що з імпортних російських автомобілів додатково збирають ще 10-відсотковий імпортний податок. Тобто, наприклад, при ввезенні автомобілів «АвтоВАЗа» імпортеру при розмитненні доводиться платити у вигляді податків майже чверть вартості автомобіля.

Нова податкова політика не змусила довго чекати результату. Як повідомляв «Главком», у січні 2016 року «АвтоВАЗ» фактично припинив поставки автомобілів в Україну. Дефіцит ВАЗів на українському авторинку можна спостерігати і сьогодні – в продажу залишилися далеко не всі моделі. Приміром, найбільший представник «Лади» в Україні – група компаній «АІС» – пропонує тільки позашляховик «Нива» і фургон «Ларгус». Тоді як відома «Лада Гранта», що входила в десятку найдешевших автомобілів, зовсім зникла з автосалонів.

Детальніше про позиції «АвтоВАЗа» в Україні читайте в нашому дослідженні «Українці «вбили» «Ладу».

Продажі ВАЗів в Україні

За даними «Укравтопром».