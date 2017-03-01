Віталій Єрмаков



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Спільник Януковича екс-міністр енергетики Едуард Ставицький став громадянином Ізраїлю і змінив прізвище на Розенберг

Чи важко стати громадянином США, Ізраїля, Канади або Кіпру

Схоже, крім дорогих годинника, автомобіля чи помешкання атрибутом справжнього можновладця в Україні став другий паспорт. І хоча законодавство країни не передбачає другого громадянства, воно його і не забороняє. Народні обранці та чиновники охоче цим користуються.

За останні кілька років представників влади з паспортом іншої країни ловили частіше, ніж за всі попередні роки незалежності України. Великобританія, Угорщина, Ізраїль, Канада, Греція, Росія - це лише мала частина країн, громадянами яких є українські політики та чиновники.

Так, наприклад, Роман Насіров очолював Державну фіскальну службу, маючи, за даними правоохоронців, крім українського ще два паспорти - Великобританії та Угорщини. Наявність першого навіть підтвердили представники королівства.

А ось депутат від «Радикальної партії» Андрій Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду Росії, виявився громадянином Канади, в чому він не так давно зізнався особисто. Цю ж інформацію озвучував і генеральний прокурор Юрій Луценко.

Є серед народних депутатів України і громадяни Греції. У будь-якому разі, ще в минулому році в НАБУ запевняли, що нардеп-втікач від «Волі народу» Олександр Онищенко має паспорт цієї країни.

Ще один втікач - колишній міністр енергетики Едуард Ставицький – пішов далі: щоб отримати ізраїльський паспорт, чиновнику з команди Януковича довелося змінити прізвище на Розенберг.

Підозрювали в наявності декількох паспортів і багатьох інших відомих українських представників влади. Наприклад, ходили чутки, що паспорт Ізраїля також є у Юрія Луценка, Ігоря Коломойського та нардепа Борислава Берези. А главу НБУ Валерію Гонтарєву підозрювали в наявності громадянства Кіпру.

Проблема подвійного громадянства у владі стала настільки серйозною, що Петро Порошенко навіть запропонував заборонити мати два паспорти. Відповідний проект закону вже поданий до Верховної Ради. Щоправда, невідомо, чи підтримають його депутати, які самі охоче користуються такою можливістю.

Отже, вочевидь, найближчим часом «мультигромадянство» української влади буде процвітати. Тому «Главком» вирішив з'ясувати, що потрібно для того, щоб отримати наймодніші в Україні паспорти. Відразу відзначимо: варіанти, коли мова йде про спортсменів, науковців та інших видатних діячів, які отримують громадянство на особливих умовах, не розглядались.

Також ми не згадували очевидні вимоги, такі як відсутність судимостей або лояльне ставлення до держави, паспорт якої треба отримати.

Отже нижче ви зможете знайти:

Паспорт Ізраїля

Як отримати паспорт Ізраїлю

Щоб стати громадянином Ізраїлю найкраще бути євреєм. Згідно із законом, істинними євреями вважаються ті, хто має маму, або бабусю, або прабабусю-єврейку, тобто по жіночій лінії до третього покоління. Закон дозволяє повернутися до Ізраїля також дітям і подружжю євреїв.

В іншому випадку доведеться проходити процес натуралізації. А це означає, що потрібно відповідати наступним вимогам:

вік - старше 18 років;

на момент подачі документів на громадянство необхідно прожити в Ізраїлі, як мінімум, три роки;

мати в Ізраїлі законне джерело доходу;

власне житло вважається перевагою, проте не є обов'язковою вимогою;

знання івриту на розмовному рівні.

Як бачимо, якщо ви не єврей, фактично неможливо стати громадянином Ізраїля, не проживаючи в цій країні. Щоправда, є спрощена процедура для подружжя. Однак і цей варіант передбачає проживання на Землі обітованій не менше двох років.

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Паспорт Великобританії

Як отримати паспорт Великобританії

Вимоги Об'єднаного Королівства до претендентів в піддані Її Величності дуже схожі на ті, що діють в Ізраїлі:

вік - старше 18 років;

знання англійської;

проживання в країні не менше п'яти років;

наявність посвідки на проживання.

Закони Великобританії допускають подвійне громадянство. Це означає, що отримуючи паспорт королівства немає необхідності відмовлятися від іншого паспорта. Саме тому Насірову вдалося законно зберегти громадянство України. Інше питання, чи знає він англійську та чи справді прожив п’ять років на Британських островах.

Хоча, скоріш за все, Насіров пішов іншим, найпростішим, шляхом. Для багатіїв, які хочуть стати британцями діє спеціальний закон, за яким громадянство можна отримати інвестувавши в королівство 2 мільйони фунтів. А як відомо, в опального чиновника є своя нерухомість у Лондоні.

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Паспорт Греції

Як отримати паспорт Греції

Вимоги до бажаючих отримати паспорт Греції виглядають куди більш жорсткими, ніж в Британії та Ізраїлі. Тому зрозуміти, чому нардеп Онищенко вирішив стати греком, непросто. Щоб стати громадянином країни тисячі островів, необхідно:

прожити в Греції 10 років;

володіти грецькою мовою;

мати уявлення про грецьку культуру та історію.

Однак є спосіб дещо прискорити процес. З 2015 року в країні діє закон, який дозволяє отримати посвідку на проживання дещо швидше. При купівлі нерухомості на суму від 250 000 євро посвідка надається, як покупцеві, так і членам його сім'ї. Це дозволяє пройти процес натуралізації за спрощеною процедурою - за сім років.

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Паспорт Канади

Як отримати паспорт Канади

Вимоги Канади не настільки жорсткі, як у Греції. Щоб претендувати на громадянство досить прожити в країні три роки. Також доведеться здати тест на знання канадської історії.

У Канаді допускається подвійне громадянство. Отже, паспорт України у вас не заберуть, про що свідчить досвід депутата Артеменка. Хоча залишається питання: чи правда нардеп прожив три роки в Канаді і знає історію країни.

Вимоги:

вік - від 18 років;

проживання в країні не менше трьох років;

знання історії країни.

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Паспорт Угорщини

Як отримати паспорт Угорщини

Угорщина - в числі країн, які визнають подвійне громадянство, чим, вочевидь, і скористався відсторонений глава ДФС. Щоб отримати угорський паспорт, необхідно відповідати наступним вимогам:

вік - від 18 років;

проживання в країні не менше восьми років;

знання конституції Угорщини;

знання угорської мови;

наявність джерела доходів;

наявність постійного місця проживання.

Втім, паспорт можна отримати і швидше. Наприклад, стати громадянином можна через п'ять років якщо ви:

народилися в Угорщині;

отримали посвідку на проживання в Угорщині у віці до 18 років;

є особою без громадянства.

Вимоги до періоду «осілості» скорочуються до трьох років якщо ви:

вступили в шлюб з угорцем/угоркою;

батьки неповнолітньої дитини, у якого є громадянство Угорщини;

особи, усиновлені громадянами Угорщини;

визнані біженці.

Угорщина також пропонує паспорт в обмін на інвестиції. Треба вкласти в державні облігації 300 000 євро, після чого ви зможете отримати громадянство за прискореною процедурою – за рік-два. Проте ця програма закінчиться вже 31 березня цього року.

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Паспорт США

Як отримати паспорт США

Отримати громадянство США шляхом натуралізації можна через п'ять років проживання в країні або через три роки перебування в шлюбі з тим, хто вже має американський паспорт.

Як і у всіх інших випадках, процедуру натуралізації можуть пройти тільки повнолітні особи.

Цікаво, що для отримання громадянства США потрібно скласти присягу, яка передбачає зречення від вірності іншій державі. Однак це не означає, що ви повинні відмовлятися від свого рідного паспорта - закони США допускають подвійне громадянство.

Вимоги:

проживання в країні не менше п'яти років;

знання англійської мови;

знання історії та устрою США.

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Паспорт Кіпру

Як отримати паспорт Кіпру

Стати кіпріотом можна за гроші. З листопада 2016 року кіпрський паспорт можна отримати, інвестувавши в острів 2 млн євро. В обмін на паспорт інвесторам пропонують кілька варіантів, як витратити свої гроші:

купити нерухомість на Кіпрі;

вкластися в бізнес, в якому працевлаштовані не менше п'яти громадян Кіпру;

інвестувати у фонди або фінансові активи кіпрських підприємств або організацій.

Всі ці варіанти можна комбінувати. Наприклад, за мільйон євро купити собі будиночок, а ще мільйон вкласти в якийсь кіпрський бізнес.

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