Порошенко пропонує відбирати український паспорт у чиновників з подвійним громадянством

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Подвійне громадянство

Порошенко подав до Верховної Ради невідкладний законопроект, який стосується вирішення питань з подвійним громадянством

Президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект щодо позбавлення українського громадянства тих високопосадовців, які добровільно отримали громадянство іншої держави. Про це в кулуарах парламенту заявив представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов, повідомляє Еспресо.TV.

Герасимов зазначив, що 13 березня Порошенком до Ради був поданий і визначений як невідкладний законопроект, який стосується вирішення питань з подвійним громадянством.

«Президент України вважає, що сьогодні це питання повинно бути чітко врегульовано і ситуації, які стаються з тим, що чиновники, особливо вищої ланки, кажуть, що у них 2, 3 і більше закордонних паспортів - є неприпустимими», - наголосив представник Порошенка в Раді.

Він пояснив, що цим законом буде встановлено, що та особа, яка добровільно набула іноземного громадянства іншої держави, буде вважатися такою, яка підпадає під дію вимоги про припинення українського громадянства. Також у законопроекті уточнюються підстави для втрати громадянства України.

«Наприклад, такою підставою буде тепер вважатися, якщо людина набула добровільно громадянство іноземної країни, не здала закордонний паспорт, чи при набутті громадянства України вона також у певний проміжок часу не здала паспорт іншої держави», - пояснив Герасимов.

Він додав, що це стосуватиметься лише тих високопосадовців, які добровільно отримали громадянство іншої держави, тобто законопроект не стосується громадян у Криму.

Нагадаємо, сторона обвинувачення заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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