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    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки

    • Сьогодні, 07:59
    • Розсилка

    93-летняя Emiko неожиданно для себя открыла в себе задатки настоящей модели: теперь она рекламирует одежду внучки, которая только делает первые шаги в мире моды и не смогла найти других моделей для своей новой коллекции.

    Оптимизм бабушки, которая, несмотря на свой преклонный возраст, полна энергии и жизненных сил, быстро привлек внимание к этой фотосессии пользователей Сети и сегодня мы предлагаем Вам самые яркие и веселые фотографии бабушки, которая молода душой.

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    Внучку бабушки зовут Chinami Mori, и на данный момент она учится в школе искусств в Японии.
    По словам дизайнера, в этой школе нет правил, здесь позволено творить как душа пожелает, без запретов и ограничений.
    “Моя бабушка – самый дорогой мой человек” – продолжает дизайнер – “Моя фотосессия заставила ее улыбаться, и это стало лучшей наградой для меня”.
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки
    93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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