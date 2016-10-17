93-летняя бабушка с задором рекламирует одежду своей внучки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

93-летняя Emiko неожиданно для себя открыла в себе задатки настоящей модели: теперь она рекламирует одежду внучки, которая только делает первые шаги в мире моды и не смогла найти других моделей для своей новой коллекции.

Оптимизм бабушки, которая, несмотря на свой преклонный возраст, полна энергии и жизненных сил, быстро привлек внимание к этой фотосессии пользователей Сети и сегодня мы предлагаем Вам самые яркие и веселые фотографии бабушки, которая молода душой.

Джерело: ФотоТелеграф