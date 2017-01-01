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    Бутылка кефира, полбатона: как Вилкула потролили в сети из-за неудачного пиара в Facebook

    • Сьогодні, 18:53
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    Александр Вилкул позирует на камеру с батоном, кефиром и девушкой Дарьей
    Александр Вилкул позирует на камеру с батоном, кефиром и девушкой Дарьей

    Сети взорвались в ответ на странный пост нардепа

    Депутат Верховной Рады Александр Вилкул вечером 21 мая, пытаясь попиариться, произвел на свет настоящий «хит» соцсетей.

    Так, в Facebook он выложил фото из небольшого магазина в Кривом Роге, где купил хлеб, кефир и сырки.

    Рядом с ним на фото стоит какая-то девушка. «Девушку зовут Дарья», - многозначительно объясняет нардеп в своем посте.

    Свою покупку в маленьком магазинчике Вилкул также поясняет: говорит, в больших супермаркетах не покупает, чтобы его деньги не пошли на яхты олигархам.

    Этот пост вызвал настоящую бурю в соцсетях. Одним из первых на «увлекательный» пост Вилкула отреагировал экс-заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан.

    «Ща расплачусь. Продал личный самолет Hawker Beechcraft и зашел в маленький магазин купить хлеб, кефир и сырки. Во как жизнь Шурика покрутила...! Уже вижу, как Вилкул несет хлеб и кефир к подъезду своей многоэтажки. Пешком поднимается по лестнице, и прижимая одной рукой к груди сырки, другой рукой шарит под резиновым ковриком в поисках ключа. И лишь одна мысль терзает его - как дотянуть до очередной депутатской зарплаты. P.S. Сырки рекомендую исключительно плавленые. А стеклотару можно сдать за углом этого маленького магазина», - прокомментировал Корбан.

    На следующий день Корбан потролил Вилкула, сделав похожее фото с кефироми сырками в Тель-Авиве. «Зашел в маленький магазин в Тель Авиве. Купил хлеб, кефир и соленые огурчики. Как Вилкул, вчера, в Кривом Роге. Аппетит разыгрался. А он взял и обиделся. Сердится, обзывается. Вроде как, голодный остался», - отметил Корбан.

    Сети буквально взорвались от поста Вилкула.

    В том числе, появились и фотожабы, где главным героем стал Вилкул.

     

     

     

     

     

     

     

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