СМИ: журналисты назвали имя заказчика скандального клипа Алисы Вокс

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Предполагают, что песню и клип артистке заказал человек, приближенный к Путину

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс выпустила новый клип на скандальную песню «Малыш».

Несмотря на свое безобидное название, это видео возмутило пользователей сети, а экс-«шеф» Вокс Шнуров обругал его нецензурщинной.

В клипе представлены школьники, участвующих в антикоррупционных митингах. В песне Алиса поет: «Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть».

Также видеоряд дополнен обезьянами и облитым красной жидкостью мозгом.

К слову, в Москве оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его сторонники провели митинг в конце марта. Тогда Алексея арестовали и оштрафовали.

Эту работу екс-подопечной лидер «Ленинграда» Шнуров обругал нецензурными словами, а журналисты обнаружили имя заказчика клипа. Предполагают, это – экс-сотрудник администрации президента Никита Иванов. Официально он работал на «Кремль» с 2005-го по 2009-й годы.

Поговаривают, именно он был автором концепции клипа и его заказчиком.

Напомним, Алиса Вокс ушла из группы «Ленинград» в 2016-м году.

Джерело: ТСН