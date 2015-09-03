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    СМИ: журналисты назвали имя заказчика скандального клипа Алисы Вокс

    • Сьогодні, 14:39
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    Предполагают, что песню и клип артистке заказал человек, приближенный к Путину

    Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс выпустила новый клип на скандальную песню «Малыш».

    Несмотря на свое безобидное название, это видео возмутило пользователей сети, а  экс-«шеф»  Вокс Шнуров обругал его нецензурщинной.

    В клипе представлены школьники, участвующих в антикоррупционных митингах. В песне Алиса поет: «Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть».

    Также видеоряд  дополнен обезьянами и облитым красной жидкостью мозгом.

    К слову, в Москве оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и его сторонники провели митинг в конце марта. Тогда Алексея арестовали и оштрафовали.

    Эту работу екс-подопечной лидер «Ленинграда» Шнуров обругал нецензурными словами, а журналисты обнаружили имя заказчика клипа. Предполагают, это – экс-сотрудник администрации президента Никита Иванов. Официально он работал на «Кремль» с 2005-го по 2009-й годы.

    Поговаривают, именно он был автором концепции клипа и его заказчиком.

    Напомним, Алиса Вокс ушла из группы «Ленинград» в 2016-м году.

     

    Джерело: ТСН

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