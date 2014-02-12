Гламурная жена экс-регионала Колесниченко хочет отсудить у него сына (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лилия Македон, фото: соцсети

Жена подозреваемого в сепаратизме Вадима Колесниченко Лилия Македон просит суд лишить его родительских прав

Повестка в суд опубликована в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовый курьер» 22 марта, сообщала «Лига».

Как оказалось, Македон подала иск в интересах своего сына Колесниченко Всеволода Вадимовича (2006 года рождения) о лишении экс-депутата родительских прав.

Судебное заседание назначено на 19 апреля.

Известно, что с апреля 2014 Колесниченко является членом российской политической партии «Родина» и проживает в аннексирована Крыму. 16-го января 2015 году в СБУ сообщили, что экс-депутата объявили в розыск.

Македон хочет отсудить у Колесниченко сына

С апреля прошлого года Лилия Македон как будто пыталась вывезти сына из Крыма, и после нескольких неудачных попыток ей это удалось, сообщает «ТСН».

Судя по фото Македон в соцсети, много времени она уделяет себе, отдыху, спортзалу и подругам.