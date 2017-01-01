У Тимошенко вже висміяли законодавчу ініціативу президента про подвійне громадянство
- Сьогодні, 16:48
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В 25 ст. Основного Закону чітко зазначено, що «громадянин не може бути позбавлений громадянства чи права змінити громадянство,- прес-секретар Тимошенко
Речниця лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко Марина Сорока назвала ініціативу президента щодо позбавлення громадянства осіб із подвійним громадянством популізмом. Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook.
«Приклад справжнього популізму. Представник президента в ВР Артур Герасимов наголосив, що Президент пропонує позбавляти громадянства осіб з подвійним громадянством. Я обома руками «за». Громадянство має бути одне. Але це питання вирішується не звичайним законом, як пропонується, а законопроектом про зміни до Конституції. Адже в 25 ст. Основного Закону чітко зазначено, що «громадянин не може бути позбавлений громадянства чи права змінити громадянство», - зазначила вона.
Як повідомлялось, президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону України про громадянство, який пропонує припиняти українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни.