У Тимошенко вже висміяли законодавчу ініціативу президента про подвійне громадянство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко

В 25 ст. Основного Закону чітко зазначено, що «громадянин не може бути позбавлений громадянства чи права змінити громадянство,- прес-секретар Тимошенко

Речниця лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко Марина Сорока назвала ініціативу президента щодо позбавлення громадянства осіб із подвійним громадянством популізмом. Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook.

«Приклад справжнього популізму. Представник президента в ВР Артур Герасимов наголосив, що Президент пропонує позбавляти громадянства осіб з подвійним громадянством. Я обома руками «за». Громадянство має бути одне. Але це питання вирішується не звичайним законом, як пропонується, а законопроектом про зміни до Конституції. Адже в 25 ст. Основного Закону чітко зазначено, що «громадянин не може бути позбавлений громадянства чи права змінити громадянство», - зазначила вона.

Як повідомлялось, президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про ‎внесення змін до закону України про громадянство, який пропонує припиняти ‎українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни.‎‎