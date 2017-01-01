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    У Тимошенко вже висміяли законодавчу ініціативу президента про подвійне громадянство

    • Сьогодні, 16:48
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    Юлія Тимошенко
    Юлія Тимошенко

    В 25 ст. Основного Закону чітко зазначено, що «громадянин не може бути позбавлений громадянства чи права змінити громадянство,- прес-секретар Тимошенко

    Речниця лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко Марина Сорока назвала ініціативу президента щодо позбавлення громадянства осіб із подвійним громадянством популізмом. Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook.

    «Приклад справжнього популізму. Представник президента в ВР Артур Герасимов наголосив, що Президент пропонує позбавляти громадянства осіб з подвійним громадянством. Я обома руками «за». Громадянство має бути одне. Але це питання вирішується не звичайним законом, як пропонується, а законопроектом про зміни до Конституції. Адже в 25 ст. Основного Закону чітко зазначено, що «громадянин не може бути позбавлений громадянства чи права змінити громадянство», - зазначила вона.

    Як повідомлялось, президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про ‎внесення змін до закону України про громадянство, який пропонує припиняти ‎українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни.‎‎

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