Рисует сердцем: реалистичные портреты, нарисованные художником, который родился без рук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Когда нет рук, рисуют сердцем...» - так говорят о молодом польском художнике Мариуше Кедзерске (Mariusz Kedzieski), который родился без рук, но это совсем не помешало ему осуществить свою детскую мечту. Будучи сильным духом и обладая невероятным талантом, он рисует потрясающие портреты в реалистичном или гиперреалистичном стиле, глядя на которые, осознаёшь то, что человеческой силе воли нет границ и предела...

Трудно поверить в то, что все эти работы написаны человеком с ограниченными физическими возможностями, ведь Мариушу удаётся не только рисовать реалистичные портреты, но и мастерски передавать человеческие эмоции, скрытые глубоко внутри.