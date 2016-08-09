Рисует сердцем: реалистичные портреты, нарисованные художником, который родился без рук
- Сьогодні, 18:40
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Розсилка
«Когда нет рук, рисуют сердцем...» - так говорят о молодом польском художнике Мариуше Кедзерске (Mariusz Kedzieski), который родился без рук, но это совсем не помешало ему осуществить свою детскую мечту. Будучи сильным духом и обладая невероятным талантом, он рисует потрясающие портреты в реалистичном или гиперреалистичном стиле, глядя на которые, осознаёшь то, что человеческой силе воли нет границ и предела...Трудно поверить в то, что все эти работы написаны человеком с ограниченными физическими возможностями, ведь Мариушу удаётся не только рисовать реалистичные портреты, но и мастерски передавать человеческие эмоции, скрытые глубоко внутри.
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Именно поэтому все люди на его рисунках выглядят настолько живыми и непринуждёнными, что порой кажется, будто это и вовсе чёрно-белый снимок, а не рисунок. Помимо рисования, Мариуш любит путешествовать по миру, вдохновляясь окружающей средой и случайными прохожими, с которыми ему удалось переброситься парой слов. Таким образом, своим примером он пытается поддержать и вдохновить других, доказав, что на самом деле все трудности и границы существуют лишь в нашей голове...
Джерело: Культурология