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    В Ирландии ищут обнимателя котов

    • Сьогодні, 11:47
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    В вакансии говорится, что кандидат должен любить кошек и иметь нежные руки

    В Дублине появилась вакансия для человека, который будет целый день обнимать котов. Об этом ветеринарная клиника Just Cats пишет в Facebook.

    Ответственный и отзывчивый работник нужен для того, чтобы успокаивать наиболее встревоженных и нервных пациентов.

    В вакансии говорится, что кандидат должен любить кошек, иметь нежные руки и мягкий тихий голос, уметь долго гладить животных, а также понимать мурлыканье и различать его виды, и иметь квалификацию в ветеринарной сфере.

    Напомним, что ранее в Китае появилась вакансия обнимателя панд. Науково-исследовательский центр провинции Сычуань искал обнимателя панд и собирался платить своему работнику $32 тыс.

    Миссия работника проста: находиться с пандами 365 дней в году и постоянно занимать их.

    Помимо достойной оплаты, центр предоставлял все условия для проживания и питания в течение этого времени. 

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