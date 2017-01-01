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    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках

    • Сьогодні, 14:03
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    Голландские ученые выяснили, почему коробки является любимым укрытием кошек

    Проведенное исследование показало, что коты с коробками быстрее приспосабливались к новой среде, чем без коробок. Об этом сообщает sundaynews.

    Когда коты были маленькими, они прижимались к маме, чувствуя тепло.

    По мнению ученых, контакт с краями коробки высвобождает гормоны счастья. Они вызывают у кошек чувство удовлетворения.

    Коты, которые любят залезать в разные коробки и сосуды, менее подвержены стрессу. Если в кошки нет своей коробки, то подойдет квадрат, намеченный на полу.

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    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках
    Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках

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