Специалисты объяснили, почему коты любят сидеть в коробках

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Голландские ученые выяснили, почему коробки является любимым укрытием кошек

Проведенное исследование показало, что коты с коробками быстрее приспосабливались к новой среде, чем без коробок. Об этом сообщает sundaynews.

Когда коты были маленькими, они прижимались к маме, чувствуя тепло.

По мнению ученых, контакт с краями коробки высвобождает гормоны счастья. Они вызывают у кошек чувство удовлетворения.

Коты, которые любят залезать в разные коробки и сосуды, менее подвержены стрессу. Если в кошки нет своей коробки, то подойдет квадрат, намеченный на полу.